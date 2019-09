Reserva Restaurante, ristorazione sudamericana e sapori caraibici al centro di Roma

Dopo due mesi di soft opening Reserva Restaurante apre ufficialmente nel pieno centro di Roma. E’ un progetto dedicato alla ristorazione sudamericana e ai sapori caraibici, realizzato e concepito dagli amici Alessandro Lisi, Giorgio Zancolla e Paulo Aires.

Reserva Restaurante

Reserva Restaurante è un locale trasversale, informale ma elegante, in grado di descrivere al meglio la visione romantica che i tre hanno per il Sudamerica nella sua interezza e complessità. Ambiente, colori, tonalità, sapori, musica, accoglienza e materie prime ruotano intorno ai cromatismi e alle atmosfere latine, grazie alla cucina di Paulo Aires e ai cocktail del barman Maurizio Musu. I tempi e i sorrisi vengono gestiti invece da Giorgio Zancolla, tra i più conosciuti ed influenti direttori di sala romani, sempre a disposizione per rendere la vostra esperienza al di sopra delle vostre aspettative.

La cucina

Reserva è un ristorante sudamericano. I piatti dello chef Paulo Aires sono il risultato di un continuo studio dei grandi classici della cucina dell’America del Sud, grazie ad una brigata numerosa e formata solo da cuochi di differenti nazionalità proveniente dall’America Latina. Ognuno di loro ha portato la propria tradizione e ha messo in condivisione conoscenze, abilità e tecniche per definire un menu che sia concreto e dai sapori originali.

Ingredienti e salse tipiche del Brasile, piccantezze messicane, delicatezze peruviane, asperità cilene, dolcezze colombiane: texture e sapori latini si uniscono a colori caraibici e a materie prime di assoluta freschezza. Reserva offre non solo pesce e crostacei, come nei ristoranti più eleganti di Copacabana, ma anche carne di prima qualità come da tradizione Argentina, innovata da Reserva con il metodo di cottura Broiler System di WeGrill. Questa tecnica consente di ottenere esternamente una perfetta doratura, grazie alle altissime temperature a cui la carne viene sottoposta, e di avere allo stesso tempo una morbidezza fuori dal comune. Inoltre, l’assenza di fuoco diretto, rende il metodo di preparazione particolarmente salubre e naturale, adatto a tutti quelli che amano i sapori “puri” della carne.

Clicca qui per scoprire il Menu du Reserva

Clicca qui per scoprire i Dessert di Reserva

La sala

Giorgio Zancolla ha impostato la sala ad una accoglienza internazionale. L’atmosfera è rilassata ed elegante, accogliente sia per l’orario del pranzo, in cui la luce dona un calore meraviglioso al locale, sia durante la cena quando l’illuminazione rende Reserva Restaurante un luogo unico. Il servizio concede anche spunti interessanti con la selezione delle portate degli antipasti e una costante rotazione dei vini alla mescita e di cocktail del giorno.

Fortemente internazionale anche la carta vini, attenta a produzioni estere ma che lascia il giusto spazio alle etichette nostrane. E’ una lista di vini che incuriosisce e che mantiene fortemente l’impronta del gusto di Giorgio, soprattutto nello studio degli abbinamenti con i piatti di Paulo Aires. Ampia scelta anche di bollicine e di distillati e digestivi per la conclusione del pasto.

Clicca qui per scoprire la carta dei vini

I cocktail

L’obiettivo di Maurizio Musu e della sua squadra è quella di garantirvi un viaggio in Sudamerica, senza però nessun volo o spostamento di sorta. Abbiamo deciso di mantenere in carta alcuni classici intramontabili e di realizzare alcuni drink di totale nostra firma. Ampia la selezione di distillati Sudamericani e di estratti, essenza e profumi di frutta tropicale.

Il servizio al nostro meraviglioso bancone concede ancora maggiore possibilità di poter gustare una miscelazione tailor made: il nostro staff infatti è sempre ben disposto a venire incontro a variazioni, suggerimenti e, perchè no, accostamenti innovativi proposti dalla clientela.

Per chi predilige drink privi di alcol non abbiamo creato un menu apposito ma abbiamo la possibilità di pensare con voi - al momento - ogni variante analcolica dei nostri drink, oppure concepirne di nuovi: con la grande quantità di frutta caraibica sempre a disposizione, sarà per noi un piacere miscelare a vostro gusto un indimenticabile accompagnamento di serata.

Clicca qui per scoprire il menu dei cocktail

L'ambiente

Calma. Relax. Benessere. Privacy. Comodità.

Sono stati questi 5 punti le fondamenta per la concezione architettonica, di interni e di spazi di Reserva Restaurante, pensati con Studio DkArchitetture. Un grande bancone con componenti in marmo e dettagli plumage color bronzo vi accolgono tra tonalità animalier e tanto verde che, come una natura non domata, emerge dal soffitto del ristorante. Colori tenui così da farvi sentire immediatamente “altrove”, luci calde, vetro, tessuti vellutati e sedute eleganti, si alternano alle venature dei marmi, ai colori sgargianti dei nostri piatti e alle acidità della frutta tropicale, componenti sempre presenti nella nostra idea di Reserva.