Una bottiglia di vino sotto l'albero: enoteche e cantine dove avere la migliore scelta a Roma

Sempre i soliti regali. Anni e anni che ti riduci al 20 dicembre senza sapere che regalo fare a tuo papà, a tuo zio, ad un collega, ad un amico e, alla fine, eccoti a (ri)incartare il solito dopobarba, la solita cravatta, il solito portachiavi. Che ne dici, invece, di una buona bottiglia di vino per questo Natale? Con un’etichetta italiana, francese, tedesca, con una bottiglia di rosso o di bianco, magari in un’elegante confezione, sarai sicuro di non sbagliare e farai, senza dubbio, una bellissima figura.

Oggi ti portiamo a scoprire 10 enoteche o bistrot a Roma dove poter acquistare la giusta bottiglia di vino da mettere sotto l’albero.

10. Enoteca Al Turacciolo

Siamo a Centocelle, dove un ottima bottiglia di vino da regalare a Natale, puoi trovarla dall’Enoteca Al Turacciolo. Qui sono a disposizione tante etichette e dei Christmas Box già pronti per essere messi sotto l'albero.

Enoteca Al Turacciolo, via Tor de’ Schiavi 126, Roma – 06.24403231

9.Enoteca Wine Concept

Foto da Facebook @enotecawineconcept

Se hai ancora le idee poco chiare o se sei un grande amante del vino e vuoi avere una ricca scelta, l’Enoteca Wine Concept è sicuramente perfetta per trovare un regalo ‘enologico’ da 10 e lode. In questa enoteca sita in via Capo d’Africa troverai tantissime proposte di vini bianchi, rossi, champagne e spumanti da mettere sotto l’albero.

Enoteca Wine Concept, via Capo d’Africa 21, Roma

8. Eataly

Confezioni regalo natalizie Eataly, foto @ufficiostampa

Come non citare Eataly che dedica un’intera area al vino. Tantissime proposte tra cui scegliere, perfette anche come idee regalo da portare a casa degli amici. Vini, spumanti, distillati, fino alle birre di Natale: da Eataly, una vasta selezione delle migliori etichette, italiane e non solo!

Eataly, piazzale XII Ottobre 1492, Roma – 06.902792014

7. Remigio Champagne e Vino

Remigio Champagne e Vino è una certezza in zona Tuscolana, se si è alla ricerca di una bottiglia di qualità (vino o champagne, ovviamente!). Entrando da Remigio, potrai scegliere tra tantissime etichette italiane, francesi, tedesche. Potrai optare per confezioni regalo, cassette di vini personalizzate e potrai anche richiedere la consegna a domicilio in tutta Italia.

Remigio, via Santa Maria Ausiliatrice 15, Roma – 06.789228

6. Va Sano

Una boutique enogastronomica francese, a Roma, in piazza Buenos Aires. Un posticino familiare che rende facile e piacevole la ricerca del regalo giusto. Tra una degustazione e l’altra, da Va Sano potrai scegliere una bottiglia di vino o di champagne da regalare a Natale oppure optare per i cesti e le confezioni natalizie già pronte.

Va Sano, piazza Buenos Aires 22, Roma – 06.8554971

5. Magazzino Scipioni

Foto da Facebook @magazzinoscipioni

Grande enoteca a Prati, in via degli Scipioni, sempre alla ricerca del meglio per i suoi clienti, con pareti ricoperte di etichette. Potrai sederti comodamente, in un ambiente ampio e accogliente, lasciarti consigliare sulla bottiglia migliore da regalare, mentre, anche tu, ti rilassi e assaggi qualcosa di buono (non solo da bere).

Magazzino Scipioni, via degli Scipioni 30, Roma – 06.39742173

4. Cantina Imperatori

Una nuova realtà, nel territorio di Frascati è Cantina Imperatori, una giovane azienda vitivinicola, radicata nel territorio ma dal piglio moderno e dallo stile contemporaneo. Qui, oltre ad immergerti in vigneti bellissimi e godere di un panorama suggestivo per gli occhi e rilassante per la mente, potrai scegliere una buona bottiglia di vino da mettere sotto l'albero. Cesanese di Affile, Trebbiano Verde, Viognier e Cabernet Sauvignon: lasciatevi guidare da Lorenzo Imperatori, al timone dell'azienda insieme alla famiglia e ad un team esperto di collaboratori.

Cantina Imperatori, via di Pietra Porzia, 14 - 06.94015058 - 339.4586822

3. Vignaioli Naturali a Roma

Foto da Facebook @vignaiolinaturaliroma

Un’enoteca, al quartiere Prati, che vuole raccontare il vino, la sua storia e quella dei vignaioli che lo producono e che, a Natale, resta aperta con orari speciali, proprio per permettere a chi lo desidera di passare a comprare una bottiglia da regalare. Vignaioli Naturali ti permette di acquistare non la solita bottiglia di vino, ma delle etichette ricercate, studiate, di cui potrai scoprire anche la storia.

Vignaioli Naturali a Roma, via Casale Strozzi 19, Roma – 338.8549619

2. Trimani

Un’altra garanzia a Roma, per una buona bottiglia di vino o bollicine, è Trimani Vinai in Roma dal 1821. Un’enoteca, in via Goito, che fino a Natale resta aperta tutti i giorni, con orario no-stop.

Trimani, via Goito 20, Roma – 06.4469661

1. Enoteca Achilli al Parlamento

Foto da Facebook @enotecaalparlamento

Enoteca Achilli al Parlamento. Un nome, una garanzia, soprattutto con l’avvicinarsi del Natale. Se parliamo di vino, infatti, qui si ha solo l’imbarazzo della scelta e troverai sempre il personale pronto a consigliarti per scegliere il miglior regalo da mettere sotto l’albero. Potrai optare per una sola bottiglia di vino o per le confezioni e i cesti natalizi preparati direttamente in enoteca.

Enoteca Achilli al Parlamento, via dei Prefetti 15, Roma – 06.6873446