Pranzo di Pasqua, i ristoranti lo preparano e lo portano a domicilio

Non solo uova di cioccolata e colombe, non solo una ricca e tradizionale colazione. I ristoranti della Capitale ce la stanno mettendo tutta per augurare Buona Pasqua ai romani e anche per resistere alla crisi del settore e, così, c'è chi fa avanti la proposta del "Pranzo di Pasqua a domicilio".

L'opzione, un tempo contemplata solo dai pigroni in occasione delle festività, ai tempi del Coronavirus diventa un modo per festeggiare con un sorriso in più la Pasqua 2020. C'è chi propone menù assolutamente tradizionali, chi gioca con l'originalità, chi propone box con tutto l'occorrente per preparare in casa il pranzo che si sarebbe voluto gustare al ristorante.

Per chi vuole regalarsi una Pasqua non ai fornelli, per chi ha voglia di sentirsi al ristorante pur mangiando nel salone o nella cucina di casa propria, ecco di seguito alcune delle proposte dei ristoranti dalla Capitale.

Pranzo di Pasqua a domicilio, i menù

La Pasqua della Pescatoria

La Pescatoria di Livello 1, zona Eur, ha ideato alcuni piatti pronti perfetti per il pranzo di Pasqua e Pasquetta. I piatti saranno consegnati direttamente a casa grazie al servizio delivery. Di seguito il menù completo:

Catalana di baccalà | 10 euro

Cotoletta di orata con cicoria ripassata | 10 euro

Calamaro ripieno mare e monti | 10 euro

Crema di scampa | 10 euro

Ragù di mare | 10 euro

Carciofo alla romana | 10 euro

Zone di consegna: Eur Torrino, Laurentina (Serafico - Vallerano - Fungo - Montagnola) Ottavo Colle, Tre Fontane, Fonte meravigliosa, Fonte Laurentina. Informazioni al numero: 06 5033999

La Dispensa dei Mellini

La chef Susanna Sipione ha preparato delle box di Pasqua con un menù completo, pensato per chi non vuole rinunciare al pranzo di Pasqua e Pasquetta e vuole evitare lunghe file del supermercato. Le box de La Dispensa contengono tutti i piatti e gli ingredienti per finire di cucinarli - dall’antipasto al dolce e al vino giusto per l’occasione.

La consegna a domicilio è solo su prenotazione e tutti gli ingredienti sono adeguatamente disposti nelle shopper. Le prenotazioni vanno effettuate entro giovedì sera 9 aprile, con consegna sabato 11 aprile, secondo le modalità e gli orari concordati telefonicamente con ciascun cliente in base alla zona di residenza. Di seguito il menu completo:

Pizza al formaggio

Corallina

Mozzarella di Bufala DOP

Lasagnetta in bianco con carciofi

A scelta tra:

mezzo agnello/selezione di carni per griglia o forno

kit per la marinatura

verdure di stagione da ripassare

ciambelline al vino e cantucci

1 bottiglia di vino rosso o bianco dell'Az. Agricola Valle del Veio

Rosso Roma Doc "Cremera"/Bianco Igt "Nexus"

Ogni box è per 4 commensali e ha il costo di 25 euro a persona. Le consegne sono previste per tutta la zona di Roma compresa nel GRA. Per prenotazioni e info: Tel. 3332941675

Osteria Mavi

Mavi porta a casa la sua cucina per Pasqua e permette ai suoi clienti di metterci il tocco finale. Di seguito il menù "fai da te":

Strudel di verdure, mousse di robiola, pomodori arrosto e mandorle salate

Lasagnetta al ragù di capriolo e carciofi

Guancia di manzo brasata, carciofo alla romana e purè di patate al tartufo

Tiramisù fai da te

prezzo 30€ senza costi di consegna

Consegna in tutta Roma. Ordini entro venerdì ore 12.00 - Consegne in tutta Roma a partire da sabato. Ordini su Whatsapp ai numeri: 3482638551 - 349 358 4582

Hosteria dei Baullari

L'Hosteria dei Baullari, ristorante tipico nel cuore di Roma, propone un menù di Pasqua nel rispetto della tradizione italiana. E, ogni 2 menù, regala vino rosso locale ai suoi clienti. Di seguito il menù completo:

Pasta al forno

Abbacchio alla scottadito e patate

prezzo 25 euro

Per ordini e informazioni chiamare i numeri: 06.68301385 - 3294116302

Margherita Osteria & Pizzeria

Margherita Osteria & Pizzeria propone un menù di Pasqua a domicilio per gli adulti e uno per i bambini. Di seguito i menù completi e tutte le informazioni:

Menù di Pasqua per adulti:

Antipasto Pasquale

Uovo solo, corallina, carciofi alla romana e torta al formaggio

Primo

Lasagna con carciofi, guanciale e pecorino

Secondo

Abbacchio arrosto con patate

Dolce

Tiramisù alla colomba con salsa al lampone e mandorle tostate

Prezzo 20 euro

Menù di Pasqua per bambini:

Lasagna al ragù

Cotoletta di pollo

Patatine fritte

Prezzo 10 euro

Una bottiglia di vino omaggio a famiglia. Per info e prenotazioni: 06.52207823 (Eur) - 06.6532250 (Newton) - 06.9065602 (Monterotondo)

Mangiafuoco Pizza & Grill

Mangiafuoco Pizza & Grill per Pasqua propone un ricco menù dal primo al dolce. Di seguito i dettagli:

Antipasti a scelta tra:

- La tradizione di Mangiafuoco (corallina, pizza al formaggio, casatiello, uova e asparagi)

- Insalatina di carciofi e scaglie di grana

- Coratella con i carciofi

Primi a scelta tra:

- Lasagna classica alla bolognese

- Lasagna bianca con carciofi e pecorino Brunelli

- Pappardelle al ragù d'agnello (da cuocere)

Secondi a scelta tra:

- Agnello a forno

- Arrosto di vitella al forno

- Abbacchio alla cacciatora

Contorni a scelta tra:

- Patate arrosto

- Carciofi alla romana

Dolci a scelta tra:

- Cheesecake

- Crostata ricotta e cioccolato

Disponibile anche un kids menù a base di:

Lasagna aòòa bolgnese

Cotoletta panata alla milanese

Patate al forno o chips di patate

1 bevanda analcolica

Crema chantilly alla Nutella

Prezzo per adulti: 30 euro una persona, 55 euro 2 persone, 80 euro 3 persone, 100 euro 4 persone (con una bottiglia di prosecco Valdobbiadene in omaggio), 125 euro per 5 persone (con una bottiglia di prosecco Valdobbiadene in omaggio).

Prezzo per bambini: 20 euro a persona più una sorpresa. Per informazioni chiamare i numeri 06.85357245 - 06.85357255

L'Oste della Bonora - La Bonora e L'Oste Roma

Questi tre ristoranti situati tra i Castelli Romani e Roma propongono il seguente menù di Pasqua a domicilio:

Cestino di parmigiano con insalata

Uovo sodo e corallina

Lasagna bianca ai carciofi

Cannelloni al ragù

Abbacchio al forno

Patate arrosto

Crema Maria Luisa

Prezzo: 25 euro

Prenotazioni entro il 9 aprile al numero 3279966200

