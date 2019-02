Il Pranzo della domenica, in questi 5 ristoranti di Roma (e dintorni)

I pranzi della domenica, quelli di una volta, con tutta la famiglia riunita intorno al tavolo. E chi se li scorda. La vita frenetica di oggi, la distanza con la famiglia d’origine, la mancanza di tempo (e di voglia) di cucinare i succulenti piatti della tradizione, ci stanno, purtroppo, facendo perdere questa bella tradizione. Ma, per fortuna, ci sono alcuni ristoranti di Roma e dintorni che stanno riproponendo il format delle nonne e delle mamme: il pranzo della domenica in famiglia.

Oggi vi portiamo a conoscere 5 posticini nel cuore della Capitale o leggermente fuori dal raccordo, dove poter mangiare tutti insieme, nonni, genitori, zii, cugini, allo stesso tavolo, le prelibatezze della nostra cucina. Certo, non sarà come farlo a casa della nonna, ma vi torneranno alla mente bei ricordi e il palato non resterà deluso.

Ecco 5 ristoranti a Roma dove il ‘Pranzo della domenica’ è un appuntamento da non perdere:

Foto da Facebook @fornacestella

Se siete alla ricerca di un posticino familiare, nuovo, dove l’accoglienza è il fiore all’occhiello, se cercate un ristorante dove l’offerta sia vasta per poter accontentare tutti i familiari, vi suggeriamo il pranzo della domenica da Fornace Stella. Questa pizzeria e ristorante di quartiere ha aperto lo scorso dicembre in piazza Lecce (a due passi da piazza Bologna) e già si è affermato come punto di riferimento in zona, soprattutto per famiglie. Nel menù c'è la pizza (firmata da Giancarlo Casa, dettaglio da non sottovalutare), ma anche i primi e i secondi della tradizione italiana. Qualcuno vuole una parmigiana? Un altro le polpette di bollito? Un altro ancora un bel piatto di carbonara o amatriciana? Tutti saranno accontentati e i profumi della tradizione, qui, non vi lasceranno indifferenti. Non solo: all’interno dell’ampio ristorante, ci sono un paio di salottini perfetti per un pranzo della domenica in famiglia intimo e riservato.

Fornace Stella, piazza Lecce 9, Roma – 06.47549953

4. Manforte

Foto da Faceboo @manfortefood

Se nella vostra famiglia ci sono dei bambini e programmare un pranzo domenicale seduti al tavolo per una o due ore è impensabile, vi consigliamo Le domeniche a Casa Manforte. Questo grande ristorante in via Zanardini (poco distante da via Nomentana) è al 100 per cento family friendly, tutta la settimana, ma la domenica ancora di più.

Le domeniche a Casa Manforte funzionano così: ogni settimana c'è un menù speciale con piatti ispirati alla tradizione italiana (primi, secondi, contorni) al prezzo fisso di 20 euro ad adulto. Per i più piccoli, invece, è previsto sempre un menù su misura al prezzo di 13 euro (pasta al pomodoro o in bianco e cotoletta, pasta al pomodoro o in bianco e arrosticini, pasta al pomodoro o in bianco e polpette al sugo sono alcune delle composizioni offerte a cui vengono sempre aggiunte patatine fritte a volontà). Ma, il bello, è che a disposizione dei bambini ci sono giochi e animazione, per far staccare la spina (finalmente!) a mamma e papà. E’ consigliata la prenotazione.

Manforte, via Giovanni Zanardini 39, Roma – 06.823871

3. Stazione Mole

Foto da Facebook @stazionemole

E, a proposito di ristoranti per famiglie, questa volta vi facciamo uscire leggermente da Roma, per portarvi a Marino, da Stazione Mole. Una grande realtà che ha aperto da qualche mese alle porte della Capitale. Un ristorante che durante la settimana è aperto a cena con cucina fino all’1 di notte, per una clientela giovane che non ha orari, mentre il weekend lo riserva, soprattutto, alle mamme e ai papà con i bambini (magari con nonni, zii, cuginetti al seguito). Il sabato e la domenica, infatti, Stazione Mole propone un pranzo familiare, al chiuso o all’aperto (in vista della bella stagione) che faccia rivivere non solo il tradizionale pranzo della domenica ma una vera e proprio scampagnata di famiglia (con tanto di area pic nic). E, ogni domenica, genitori segnate, c’è il servizio animazione gratuita per i piccoli clienti dalle 12,30 alle 15,30.

Stazione Mole, via Goffredo Mameli 6, Santa Maria delle Mole (Marino) 06.93548694

2. L’avvolgibile

Foto da Facebook @trattoriapopolareavvolgibile

Per le tue domeniche in famiglia hai un desiderio, risentire i profumi della cucina di un tempo, quella romana doc che la nonna, la zia, la mamma preparavano sempre. Dalla più gettonata carbonara a pasta e patate (in via d’estinzione), dalla tradizionale lasagna alle polpette al sugo. E, ancora, ossobuco, baccalà in guazzetto, saltimbocca alla romana, carciofo alla romana. Dove? Da L'Avvolgibile, una trattoria di un tempo, a circonvallazione Appia che ha alle spalle la firma ‘stellata’ di chef Adriano Baldassarre. A buon intenditor…

1. Fratelli Mori

Foto da Facebook @osteriafratellimori

L’ultimo pranzo della domenica che vi suggeriamo di provare, sta a due passi da Piramide, in un’osteria che è sinonimo di famiglia. Tanto legno, poesie romane sui muri, piatti della tradizione in menù, un tavolo sociale per far sedere comodamente tutta la famiglia, dal più grande al più piccolo e una proposta variegata (sempre diversa) che accontenterà tutti. Stiamo parlando del pranzo della domenica da Osteria F.lli Mori. Ogni settimana, in questo caldo ristorante in via dei Conciatori, oltre al classico menù alla carta, sono previsti dei piatti fuori menù della tradizione romana e italiana che, ormai, in giro, non si trovano più. Dalla lasagna al maialino al forno, dall’arrosto all’abbacchio. Proprio il pranzo della domenica di una volta.

Osteria Fratelli Mori, via dei Conciatori 10, Roma – 331.3234399