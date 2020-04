Il pranzo del 25 aprile a domicilio: le proposte dei ristoranti romani

I motori del delivery, nel settore enogastronomico, sono ben caldi. Da settimane ormai, numerose realtà romane hanno attivato il servizio di consegna a domicilio, per resistere all'emergenza, rientrare almeno in parte delle spese e offrire un servizio ai cittadini senza farli uscire di casa. La Pasqua è stato un grande successo, con richieste arrivate da tutte le zone di Roma. Per questo i ristoranti ci riprovano proponendo il pranzo del 25 aprile a domicilio.

Pranzo del 25 aprile delivery

Le proposte sono diverse e sposano tutti i gusti. Si va dalla tipica scampagnata in casa, con pane, salumi, fave e pecorino, ai menù più ricchi, ricercati che vogliono celebrare la tradizione enogastronomica italiana. Vi suggeriamo di seguito alcuni dei ristoranti della Capitale che già sono all'opera per regalare una piacevole festa della Liberazione (a casa) ai romani.

Menù per una "scampagnata casalinga"

Il ristorante Retrobottega, che si è convertito in "Retrodelivery", continuare a soddisfare al meglio le esigenze dei clienti. Per il 25 aprile, in particolare, il ristorante propone una scampagnata casalinga con lunch box perfetto per l'occasione. Di seguito il menù completo pensato insieme ai ragazzi di Barred:

Snack aperitivo offerto da Retrobottega

1 bottiglia di vino Retro Bianco

1 RetroPane da 1 kg

Zucchine ripiene di ricotta ed erbe di campo

Tortelli di coda alla vaccinara accompagnati da una deliziosa salsa

Biscotto soffice al cioccolato

Insieme al Lunch Box, i clienti riceveranno tutte le istruzioni per per preparare al meglio il pranzo del 25 aprile. Il costo è di 70 euro per 2 persone e di 45 euro per 1 persona. E possibile ordinare via Whatsapp al numero 329 3649448 fino a giovedì 23 aprile.

Le consegne avverranno nella giornata di venerdì 24.

Il 25 aprile carne o pesce?

Fad Burger a Centocelle vuole onorare la Festa della Liberazione con un doppio menù per soddisfare davvero i gusti di tutti. Previsto un menù di carne, al costo di 25 euro a persona, un menù di pesce al costo di 35 euro a persona e un'alternativa a 10 euro pensata per i bambini. Di seguito i menù completi:

Menu di carne

Polpette di manzo e maiale alla genovese

Suppli ragù di agnello

Lasagna asparagi, salsiccia e pecorino

Agnello alla cacciatora

Patate al forno

Tiramisù Amaretti e cioccolato

25,00 € p.p.

Menu di pesce

Timballo di baccala, patate, olive e pomodori grappolo

Tartarina di ricciola e agretti

Melanzana ripiena di ragu di ricciola, olive e capperi

Gamberoni e polpo alla piastra, con patate

Tiramisù amaretti e cioccolato

35,00 € p.p.

Menù baby 10€ (stripes di pollo, burger e patatine). Per info e prenotazioni chiama il 347.4233068

Pranzo ricco da Centocelle a San Giovanni

Il ristorante Stazione Camelie in zona Centocelle propone un ricco pranzo per il 25 aprile, a 25 euro a persona. Di seguito il menù completo

Antipasto: Polpettine fritte e parmigianina

Orecchiette alla vignarola o mezze maniche all'amatriciana

1 secondo a scelta tra fettine panate o ribs di maiale glassate

contorno di patate

Cheese-cake tricolore Italia

1 bibita a scelta in vetro da 0,33

Consegne gratuite Centocelle e dintorni (Tuscolana, Cinecitta, San giovanni). Per prenotazioni chiamare il numero: 334.2128767

Pic-nic con prodotti di qualità

Se l'idea è quella di organizzare un pic-nic in balcone e in terrazzo, con tanto di telo a terra e partita a carte post-pranzo, I bufalini, negozio di mozzarella e prodotti del cilento in zona Monteverde, ha attivato la consegna a domicilio su tutta Roma. Mozzarella di bufala “Caseificio Barlotti” formaggi di bufala e prodotti caseari del Cilento, affettati di Bufalo, alici di Menaica sott’olio di Maida, vini campani e tanto altro ancora. Per richiedere il listino dei prodotti o per altre informazioni e ordini: 3483867623 (Whatsapp) - 0645435511.

Pranzo della tradizione

Continuano anche i pranzi a domicilio de L'Oste della Bonora, La Bonora e L'Oste Roma che, in particolare, per il 25 aprile ha pensato ad un pranzo a domicilio nel rispetto della tradizione. Di seguito il menù completo:

Il Nostro Carcotto (punta di vitella porchettata)

Lasagna Cacio e Pepe

Pollo alla cacciatora

Patate di Avezzano al forno

Torta di mele

25 euro a persona. Prenotazioni entro il 22 aprile al numero: 3349038519

Il Brunch della Liberazione

Il ristorante Molto propone un ricco e sfizioso brunch per la giornata del 25 aprile (e anche per quella del 24) che comprende piatti dolci e salati, non i soliti, ricercati, per soddisfare anche palati più esigenti. Di seguito il menù del brunch:

Centrifuga Energy (sedano, arancia, ginger e kiwi)

Cheesecake ai lamponi

Crostatina di frolla crema e pere gratinate

Focaccia ai 5 cereali al rosmarino

Polpo verace in panzanella

Fusilloni di gragnano “Gerardo di Nola” alla checca

Parmigiana di melanzane

Torta rustica alla vignarola

Riso nero, salmone marinato e avocado

Polpettine di tonno rosso alla mediterranea

MENU’ COMPLETO €50,00 (per persona). Gli ordini per il Brunch vanno effettuati entro le ore 14.00 di venerdi e sabato con consegna il giorno seguentedalle 11 alle 15. I quartieri raggiunti dal servizio sono: Parioli, Flaminio, Pinciano, Centro Storico, Trieste, Balduina, Prati, Fleming, Vigna Clara, Camilluccia. Per maggiori informazioni sul servizio: 06 8082900 o info@moltoitaliano.it

La pasta fresca a casa

Zia Rilla prende ordini per portare direttamente a casa dei suoi clienti pasta fresca come tonnarelli, tortellini, gnocchi o polpette di bollito. Per prenotare basta inviare un messaggio Whatsapp a 338.8396160 o una email a zia.rilla@gmail.com

25 aprile con la cucina emiliana

Il ristorante Dal Bolognese in questo periodo di emergenza porta a casa la cucina emiliana di livello. Lo fa anche per il 25 aprile, con un menù pensato per mantenere qualità e bontà anche con il trasporto. Per informazioni: 389.5050050.