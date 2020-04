Il pranzo del 1 maggio a domicilio: le proposte dei ristoranti romani

I motori del delivery, nel settore enogastronomico, sono ben caldi. Da settimane ormai, numerose realtà romane hanno attivato il servizio di consegna a domicilio, per resistere all'emergenza, rientrare almeno in parte delle spese e offrire un servizio ai cittadini senza farli uscire di casa. La Pasqua è stato un grande successo, con richieste arrivate da tutte le zone di Roma. Buoni risultati anche per il 25 aprile, dunque i ristoranti ci provano ancora, proponendo il pranzo del 1 maggio a domicilio.

Pranzo del 1 maggio delivery

Le proposte sono diverse e sposano tutti i gusti. Si va dalla classica accoppiata "fave e pecorino", ai menù più ricchi, ricercati che vogliono celebrare la tradizione enogastronomica italiana. Vi suggeriamo di seguito alcuni dei ristoranti della Capitale che già sono all'opera per regalare una piacevole Festa dei Lavoratori (a casa) ai romani.

La trattoria di Eufrosino a casa tua

Eufrosino Osteria offre un pranzo del 1 maggio a domicilio che è un tuffo nella cucina dei ricordi fatta di profumi, stagionalità, sapori decisi ed erbe spontanee, con consegne effettuate, entro le 13,30 di venerdì, esclusivamente nel V e VII Municipio. Nello specifico il menù del 1 maggio di Eufrosino, prevede:

Polpette di borragine con maionese alle acciughe

Tonnarelli fave, guanciale e pecorino

Rollè di maiale ripieno di frittata alle erbe spontanee

Bignè alla crema

Pane cotto nel forno a legna e preparato con lievito madre

30 euro a persona

Per ulteriori informazioni: 348 588 3932

Primo maggio di tradizioni abruzzesi da Pastorie

Pastorie, insieme a Bosco Officine del Tartufo porta a casa dei romani la cucina abruzzese doc. Il menù del 1 maggio è così composto:

1 piatto di virtù teramane

10 arrosticini di pecora

1 spicchio di torta di mele

25 euro

Si accettano ordini fino al 30 aprile. Per prenotazioni chiamare il 3939558235

1 maggio (per grandi e bambini) con Mangiafuoco

Il ristorante Mangiafuoco propone un menù ad hoc per la Festa dei Lavoratori che dà modo di scegliere tra diverse opzioni. Nello specifico il menù propone:

Antipasti (a scelta tra)

Selezione di formaggi e salumi con miele d'acacia

Insalatina di spinacino, speck e grana

Tris di bruschette con ciauscolo, crema di pecorino e crema di tartufo

Primi (a scelta tra)

Parmigiana

Lasagna cacio e pepe con fiori di zucca

Il nostro Bucatino all'amatriciana (da cuocere)

Secondi (a scelta tra)

Petto di vitella alla fornara

Roast-beef rucola, pachino e grana

Vitello tonnato

Contorni (a scelta tra)

Patate arrosto

Vignarola

Dolci (a scelta tra)

Crostata con visciole

Pasticceria secca dello chef (tozzetti, lingue di gatto, ciambelline al vino)

Fave e pecorino per tutti

Per i menù previsto un menù Kids:

Crepes cotto e mozzarella con besciamella e parmigiano

Polpette della nonna al sugo con purè di patate

Rotolo di pan di spagna con marcarpone e nutella

1 bevanda analcolica

Prezzi: 30 euro 1 persona, 55 euro 2 persone, 80 euro 3 persone, 100 euro 4 persone, 125 euro 5 persone con bottiglia di vino dalla cantina in omaggio. Menù bambini 20 euro.

Ordini entro il 29 aprile chiamando i numeri: 06.85357245 - 06.85357255

Menù semplice e tradizionale di Susina Bistrò

Susina Bistrò vuole stare vicino ai suoi clienti il 1 maggio, con un menù semplice e nel rispetto della tradizione. Un menù a base di:

Antipasto

Fave e pecorino

Primo

Mezze maniche alla norma

Secondi

Parmigiana o Vitel tonnè

Dolce

30 euro a persona

Previsto anche menù baby:

Fusilli al pesto

Pepite di pollo e patatine fritte

20 euro

Per informazioni chiamare i numero 06.85857162 o Whatsapp 3475956537

Fuori porta (senza uscire di casa) da La Dispensa dei Mellini

Per il primo maggio mare o campagna? Chef Susanna Sipione nella sua La Dispensa dei Mellini propone due menu speciali di carne e di pesce con la solita attenzione a materie prime e attenzione ai dettagli. Le box del primo maggio contengono piatti da finire di cuocere e specialità già pronte per essere gustate in famiglia con i consigli della chef e tutto quello che serve per un Primo Maggio a regola d'arte.

MENU CARNE

Mazzetto di fave e Pecorino Romano DOP

Frittatina con gli asparagi, menta e limone

Cannelloni ricotta e spinaci al pomodoro fresco, besciamella e parmigiano

Spiedo di bombette di capocollo al caciocavallo e guanciale dei Castelli

Brownie al cioccolato e fragoline di bosco;

Grissini fatti in casa alle olive e olio evo

30 euro

MENU PESCE

Mazzetto di fave e Pecorino Romano DOP

Frittatina con gli asparagi, menta e limone

Crocchette di patate e gamberi al forno con mayo al lime e maggiorana

Tonnarelli al ragout di polpo, pomodoro fresco e timo;

Seppie con i piselli

Brownie al cioccolato e fragoline di bosco

Grissini fatti in casa alle olive e olio evo

35 euro

Per info e ordini chiamare il 333 2941675

Picnic sul balcone di Osteria Mavi

Osteria Mavi ha pensato un menu da picnic sul balcone, basta chiudere gli occhi per sentirsi su un prato insieme a tutte le persone a cui vuoi bene.

Timballo di pasta porcini piselli e salsiccia

Il nostro vitello tonnato

Vignarola

Pan brioche noci e olive con mousse di gorgonzola e mascarpone

Crostata ricotta e visciole

25 euro

Ordini entro giovedì 30 alle ore 12.00 ai numeri 3886507828 - 3482638551 - 3493584582

1 maggio tradizionale ma non troppo de Il Sorì insieme a Menabò - Vino e Cucina

Il Sorì, in collaborazione con Menabò - Vino e Cucina presenta un menù ricco e ricercato.

Antipasto

Strudel di scarole, uvetta e pinoli con latte affumicato e battuto di pomodori secchi

Primo

Timballo di anellini con melanzane e polpettine

Secondo

Shepard pie di coda e guancia alla vaccinara

Dolce

Torta soffice al cioccolato e crema di yogurt al cardamomo

35 euro

Per info e prenotazioni scrivere a menaboroma@gmail.com o chiamare il 3491054693