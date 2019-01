Ponte Milvio non si ferma mai: tutte le nuove aperture da segnare in agenda

Se ci sono quartieri che ci sorprendono, che cambiano volto, con nuovi locali e aperture inaspettate (come Centocelle, ad esempio), ce ne sono altri a Roma che da anni rappresentano il cuore pulsante della movida capitolina. Uno di questi è, senza dubbio, Ponte Milvio.

Un quartiere dove c’è vita a tutte le ore, dove puoi prendere un caffè, scendere dall’ufficio per mangiare qualcosa al volo, fare un aperitivo con gli amici. Ma è la sera che Ponte Milvio si accende davvero, offrendo ai romani (e non solo) tantissime alternative per bere e mangiare. Dallo street food ai crudi di pesce, dalla cucina spagnola a quella asiatica, dalla pizza alla carne, fino ai cocktail bar. Ce n’è per tutti. Ma, questo non vuol dire che Ponte Milvio sia saturo e, a dimostrarlo sono i numerosi locali che hanno aperto di recente in zona.

Oggi vi suggeriamo 6 nuove aperture a Ponte Milvio e dintorni da segnare in agenda:

Foto da Facebook @lievitofleming

Dopo Prati, Lievito fa il bis. Una seconda pizzeria gourmet, infatti, sta per aprire al quartiere Fleming. Il nome resta lo stesso ‘Lievito’ appunto e porta in tavola le pizze di Stefano Callegari (re del Trapizzino). Protagonista una ‘signora pizza’, dunque, accompagnata da fritti e birra del birrificio 'Birra del Borgo'. Un indirizzo, a due passi da Ponte Milvio, che conviene tenere a mente.

Lievito Fleming, via Flaminia 525, Roma – 342.5280551

Foto da Facebook @diliscando

Con una piacevole passeggiata da Ponte Milvio, vi consigliamo anche di raggiungere Diliscando, un ristorante chic che porta nel piatto specialità si pesce appena pescato e non solo. Entrando vi colpirà il design, curato nel minimo dettaglio, la parete ricoperta di etichette di vini, ma andate oltre, perché nel menù troverete piatti raffinati, gustosi, di qualità che vale la pena provare.

Diliscando, via del Vignola 9, Roma – 06.89131376

Foto da Facebook @Zero21

Dopo i locali di Monti, Prati, Parioli e Trastevere - udite udite - Zero21 sta per aprire a Ponte Milvio. Il brasilian sushi sta così per raggiungere anche un altro centro della movida romana. Ancora non si conosce la data di inaugurazione, ma una cosa è certa: lo sbarco di Zero21 a Ponte Milvio è vicino.

Zero21, via della Farnesina 155, Roma

Foto da Facebook @ristorantemoi

Aperto nella seconda metà del 2018 al Fleming, Moi è un’altra nuova apertura che ci teniamo a segnalare in zona Ponte Milvio e dintorni. Un ristorante che lega alla perfezione modernità ed eleganza, che mette al centro, in ogni piatto, genuinità e stagionalità. Quella di Moi è una cucina in movimento, sempre pronta a cambiare, sempre pronta a sorprendere senza mai tralasciare la stagionalità.

Moi, via Antonio Serra 15, Roma – 06.87600399

2. Malandros – Bodega de tapas

Foto da Facebook @MalandrosPonteMilvio

A Ponte Milvio è nata, di recente, la prima food gallery di Roma. Accanto a Mahalo hanno aperto altri due locali di tendenza, ognuno con il proprio ingresso, ma tutti legati tra di loro, per dare al cliente una scelta ricca e variegata. Uno dei due è Malandros, un tapas bar, anzi, molto di più. Nel menù anche i piatti della tradizione spagnola (paella in prima linea) e un menù degustazione di tapas (immancabili!)

Malandros – Botega de tapas, via Flaminia 496, Roma – 06.33222179

1. Meaters – Brace Bar

Foto da Facebook @meatersbracebar

Patiti della carne fatevi sotto, perché a Ponte Milvio ha aperto Meaters-Brace Bar. E’ il terzo tassello della Food Gallery di cui vi abbiamo parlato prima. Cottura alla brace e non solo. Tagli di carne provenienti da tutto il mondo e piatti frutto della contaminazione con il Giappone, la Jamaica, l’India, la Corea, il Brasile e il Libano. Non mancano gli sfiziosi fritti, le salse e i dolci che ti portano in giro per il mondo.

Meaters – Brace Bar, via Riano 2, Roma – 06.52721326