Pompi alla conquista di Londra: a settembre apertura a Soho

Pompi è chiuso? In questi giorni, chi è passato in via Albalonga, deve aver strabuzzato gli occhi. Possibile che il quartier generale del “regno del tiramisù” abbia calato le saracinesche? La risposta è ovviamente negativa. Non soltanto il locale, in fase di ristrutturazione, a settembre tornerà in attività. Nello stesso mese Pompi ha deciso di riservarsi un altro importante appuntamento: l’apertura di una nuova pasticceria in Inghilterra.

Pompi fuori dai confini cittadini

Innanzitutto occorre sgomberare il campo dagli equivoci. Pompi non c’è soltanto a Roma. Ci sono infatti punti vendita già a Terni, Civitavecchia, Tivoli, Ronciglione. E Seoul. “Abbiamo aperto nella Capitale della Corea del Sud a cavallo tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017 – spiega Emanuela Volpe, responsabile della comunicazione del Bar Pompi – l’idea è nata vedendo il successo riscontrato tra i turisti asiatici. Per molti il bar di via Croce è un punto fermo delle loro vacanze romane”. L’intuizione è stata premiata. “Lì abbiamo aperto un punto vendita all’interno di un department store che ospita le eccellenze del Made in Italy”.

L'approdo in Inghilterra

La tappa successiva è stata l’inaugurazione della pasticceria di Richmond. “Abbiamo visto che il cliente inglese è un grande appassionato di cioccolato e di dolci. Ed il tiramisù lì è già molto conosciuto ed apprezzato”. Da qui l’idea di aprire una seconda pasticceria. “L’inaugurazione a Londra è prevista per gli inizi di settembre”. E non è detto che ci si fermi qui. “La capitale inglese è stata una scelta motivata anche dal fatto che sia molto frequentata da turisti e da italiani. Ciò non toglie però che, in futuro, non si possa aprire anche in qualche altra città europea”. Come recita il proverbio, l’appetito vien mangiando. In questo caso, dei tiramisù.