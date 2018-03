Da Michele si fa in due: a Roma un nuovo "tempio sacro" della pizza

La vera pizza napoletana alla conquista di Roma. La Capitale saluta infatti la seconda apertura, dopo quella del 2016 in via Flaminia 80, de L'Antica Pizzeria Da Michele: la storica pizzeria nel cuore di Napoli.

L'Antica Pizzeria Da Michele: una storia centenaria

"Da Michele", punto di incontro tra tradizione e innovazione, esperienza e passione, porterà così l'originale ricetta della pizza a Roma, questa volta a due passi da Fontana di Trevi.

Semplicità e amore per la tradizione: questo il segreto della pizzeria Da Michele, marchio di garanzia e qualità. Una storia centenaria quella de L'Antica Pizzeria Da Michele: era il 1870 infatti quando Michele Condurro, maestro pizzaiolo, diede il via alla tradizione di una famiglia che ha fatto della pizza napoletana la cifra della propria vita.

La nuova pizzeria Da Michele a Roma

Sapori, genuinità e un tuffo nell'antico che "Da Michele" replicherà a Roma portando il tempio sacro della pizza napoletana nel cuore della Città Eterna.

L'Antica Pizzeria Da Michele aprirà in via dei Lucchesi, 28 il 29 marzo. Circa 100 i posti a sedere, a quanto si apprende dalle prime indiscrezioni il bancone sarà in vetrina per vedere tutta l'arte dei maestri pizzaioli all'opera.

Basterà andare Da Michele a Roma per godere dunque dei sapori e della tradizione di Napoli, un angolo in cui sembrerà di essere all'ombra del Vesuvio a pochi passi da Fontana di Trevi.