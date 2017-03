Pizza e Tata, al Quadraro arriva "un pezzo di Napoli"

Pizza e Tata. E' questo il nome di un nuovo locale che presto aprirà le porte alla clientela in viale Spartaco, in zona Quadraro. Non solo cucina tipicamente italiana ma anche e soprattutto pizza con prodotti della terra campana, dal fior di latte ai broccoli. Pizza e Tata è anche la prima pizzeria napoletana premiata dal Gambero rosso con il massimo dei voti, i tre spicchi.

Il locale vanterà un ambiente accogliente e curato nei minimi dettagli. Gli arredi, pubblicati sulla pagina facebook del locale, per lo più in legno e saranno contraddisti da particolari in ferro con una illimunazione decisamente originale che richiama un perfetto stile industriale. Tra gli aspetti innovativi del locale, che di certo sono a beneficio dei clienti, anche un servizio di baby sitting per tutta la durata della cena.

Prezzi popolari, prodotti di ottima qualità e professionisti del settore che, attraverso l'ausilio di lente lievitazioni e forno a legna, realizzeranno vere e proprie prelibatezze culinarie. Gli impasti saranno lasciati in lievitazioni per quattro giorni, la pizza poi sarà cotta in un forno realizzato a mano che garantisce ancora di più sapore e autenticità.

"Un pezzo di Napoli a Roma - ha annunciato il padrone di casa Alessandro Marano a Le Guide di Repubblica - un locale di 300 metri quadri dedicato alle famiglie, con pizzaioli napoletani". Marano ha anticipato soprattutto una grande novità, la pizza sospesa: "Chi vuole può lasciare una pizza pagata a chi è meno fortunato". L'apertura è fissata in calendario subito dopo le festività pasquali.

