Pizza Awards Italia 2019, Roma stupisce: ecco le migliori pizze della Capitale (e del Lazio)

Si sono svolti presso gli spazi del Roma Convention Center La Nuvola - in occasione di Excellence 2019 - i Pizza Awards Italia 2019, gli Oscar della Pizza Italiana, giunti alla terza edizione. Riflettori accesi su tutto il meglio dell'arte bianca in Italia, con conferme e nuove rivelazioni.

I Pizza Awards sono nati dall’evoluzione del “Premio MangiaeBevi", ideato nel 2017 dall’editore Fabio Carnevali e organizzati quest’anno in collaborazione con l’amico Vincenzo Pagano, patron di Scatti di Gusto. Un appuntamento volto a porre in primo piano le eccellenze della pizza italiana e i suoi più valenti rappresentanti, offrendo un giusto riconoscimento a quelle attività e a quegli operatori del settore che si sono distinti durante gli ultimi 12 mesi.

Gli Oscar della Pizza a Roma

Un Oscar della Pizza Italiana ma soprattutto un premio della stampa nazionale, dal momento che a stilare le graduatorie, nazionale e regionali, e a decretare i vincitori è stata infatti una giuria composta da circa 200 tra i più autorevoli giornalisti enogastronomici del settore, rappresentati e curatori delle principali guide, direttori e redattori delle testate di settore e responsabili delle pagine dei quotidiani che trattano di enogastronomia) con particolari competenze per il mondo della pizza, e dai più importanti esperti di pizza in Italia.

“Come già avvenuto per i Restaurant Awards, Pizza Awards Italia è l’unico riconoscimento della stampa nazionale che premia un’eccellenza tutta italiana – precisa Fabio Carnevali, ideatore dell’evento – Dunque il premio di tutta la stampa specializzata e non di una singola testata. E proprio questa partecipazione trasversale è il segreto del suo successo”. Protagonista assoluta è dunque la pizza, intesa come eccellenza alimentare italiana, giudicata su parametri “classici” come materie prime, impasti, condimenti e digeribilità, ma anche su fattori come tradizione, creatività, innovazione e attenzione verso diete particolari e intolleranze.

I premi assegnati

Trentotto in totale i premi - 18 nazionali e 20 regionali - conferiti durante la cerimonia, presentata da Sara De Bellis direttrice di MangiaeBevi e Chiara Giannotti di Vino.tv. A partecipare all'evento, oltre a giornalisti ed esperti del settore, pizzaioli e ristoratori, giunti da ogni parte dello stivale, in rappresentanza delle 100 pizzerie in nomination, le migliori d’Italia, per ritirare il proprio “attestato di eccellenza”.

La Campania stravince (ma il Lazio si fa strada)

Sul gradino più alto del podio è salita Pepe in Grani, la pizzeria di Caiazzo (CE) di Franco Pepe, che si è aggiudicata un poker di premi come Miglior Pizza d’Italia, Miglior Pizza Tradizionale e Miglior Pizza della Campania, oltre al suo riconoscimento personale come Miglior Pizzaiolo dell’anno. Due invece i riconoscimenti per la pizzeria I Masanielli di Francesco Martucci: Miglior Pizza Contemporanea Mulino Caputo e Miglior Pizza Fritta, assegnato da Reporter Gourmet. Due premi anche per Le Parùle di Giuseppe Pignalosa a Ercolano (NA), Miglior Pizza Napoletana e Miglior Nuova Apertura, Berberè di Bologna, Miglior Pizza dell’Emilia-Romagna e Miglior Pizza Bio, Patrick Ricci di San Mauro Torinese (TO), Miglior Pizza del Piemonte e Miglior Comunicazione Digitale e Da Lioniello di Succivo (CE), Miglior Pizza Canotto e Miglior Design.

Premiate anche due donne della pizza: Teresa Iorio, de Dalle Figlie di Iorio di Napoli, vincitrice femminile del titolo di Pizzaiola dell’Anno, e Sara Palmieri di 10 Diego Vitagliano premiata per la Miglior Pizza Senza Glutine (assegnato dal magazine GustoSano).

Il premio Miglior Giovane Pizzaiolo dell’anno va al Lazio, precisamente a Luca Mastracci di Pupillo a Frosinone, premiato da Laura Mantovano, curatrice delle guide di Gambero Rosso. La Miglior Pizza Romana è quella di 180 g. di Jacopo Mercuro e Mirco Rizzo a Centocelle (Roma), il Miglior Format di Pizzeria quello di Pizzium a Milano, la Miglior Carta dei Vini e delle Birre quella dei fratelli Francesco e Salvatore Salvo a San Giorgio A Cremano.

Premiati inoltre, come Ambasciatori della Pizza nel Mondo, Alessandro Condurro (L’Antica Pizzeria da Michele) e Gino Sorbillo (Sorbillo ai Tribunali). E ancora, per le graduatorie regionali, successi per Seu Pizza Illuminati (Lazio), Da Zero (Lombardia e Basilicata), I Tigli (Veneto), L’Apogeo (Toscana), 400 Gradi (Puglia), Piano B (Sicilia).

I Pizza Awards Italia 2019, organizzati dalla RistorAgency, MangiaeBevi e Scatti di Gusto, sono stati supportati da Mulino Caputo e Poggio Le Volpi, oltre che da numerosi media partner: Agrodolce, Bio Magazine, Cronache di Gusto, Gusto Sano, Noi di Sala, Reporter Gourmet, Today e VinoTV.

Le 10 pizze migliori d'Italia

Pepe in Grani - Caiazzo (CE) 50 Kalò - Napoli I Masanielli - Caserta (CE) I Tigli - San Bonifacio (VR) Sorbillo ai Tribunali - Napoli Seu Pizza Illuminati - Roma Casa Vitiello - Caserta (CE) La Gatta Mangiona - Roma La Notizia Gourmet 94 - Napoli Francesco e Salvatore Salvo San Giorgio a Cremano (NA)

QUI LA CLASSIFICA COMPLETA DEI PIZZA AWARDS 2019

Le altre pizze romane premiate ai Pizza Awards 2019

Nella classifica delle 100 pizze migliori d'Italia secondo i Pizza Awards 2019, spiccano altre romane ed un giovane pizzaiolo di Frosinone. Di seguito l'elenco:

Tonda (15esima)

In Fucina (18esima)

180g - Pizzeria Romana (20esima)

L'Osteria di Birra del Borgo (33esima)

Sbanco (34esima)

Angelo Pezzella (35esima)

Lievito Madre Gino Sorbillo (42esima)

Pupillo Pura Pizza - Frosinone (43esima)

Pro Loco Dol (55esima)

Pro Loco Pinciano (56esima)

Sforno (60esima)

Madre (70esima)

Gli altri "oscar" del Lazio

GIOVANE PIZZAIOLO DELL’ANNO

Luca Mastracci – Pupillo – Frosinone/Priverno (LT)

MIGLIOR PIZZA ROMANA

180 g. Pizzeria Romana – Roma

MIGLIOR PIZZA LAZIO

Seu Pizza Illuminati – Roma