Piadinerie a Roma: 5 piadine che ti portano direttamente in Romagna

Piadinerie a Roma

La piadina è buona, è una sfiziosa alternativa alla pizza o al panino. Puoi scegliere tu come farcirla e ti fa gustare, già dal primo morso, la vivacità, la solarità, la movida romagnola. Anche Roma ha i suoi angoli di Romagna le sue "piadinerie doc" da provare. Eccone 5 dove andare ad assaggiare una buona piadina.

5. La Piadineria

Foto da Facebook @lapiadineria

Con tanti punti vendita in giro per la Capitale, La Piadineria è sicuramente diventato un punto di riferimento a Roma (come in altre città italiane) per chi vuole gustare una ricca piadina. Tra le classiche, le delicate, le speciali, le gustose e i rotoli, avrai davvero l’imbarazzo della scelta. Vasta anche la selezione di piadine vegetariane. E poi ci sono le dolci per i più golosi. La Piadineria si trova in centro, in periferia, nei centri commerciali. Sempre a portata di mano, anzi, di morso.

La Piadineria, via del Boschetto 98, Roma

La Piadineria, corso Vittorio Emanuele II 275, Roma

La Piadineria, Centro Commerciale Eur Roma 2, via Cristoforo Colombo, Roma

La Piadineria, viale America 143, Roma

La Piadineria, via Alberto Lionello 201, Roma

La Piadineria, Centro Commerciale Cinecittàdue, viale Palmiro Togliatti 2, Roma

La Piadineria, Centro Commerciale La Romanina, via Enrico Ferri 8, Roma

La Piadineria, Centro Commerciale Happio, via Appia Nuova 452, Roma

La Piadineria, Centro Commerciale Roma Est, via Collatina 858, Roma

La Piadineria, Centro Commerciale Tor Vergata, via Luigi Schiavonetti 426, Roma

La Piadineria, The Village Parco de Medici, via Salvatore Rebecchini 5, Roma

La Piadineria, Centro Commerciale Aura, viale di Valle Aurelia, Roma

4. Giangusto

Foto da Facebook @giangustoromaeritrea

Giangusto è un nome una garanzia quando si parla di piadine. Noi ti consigliamo di fare un salto da questa piadineria artigianale con i suoi numerosi punti vendita a Roma. Da quello di viale Eritrea a quello di viale Europa, vale la pena fare tappa in tutti i Giangusto di Roma. Ricca scelta di piadine. Impasto con lievito madre, ma anche ai 4 cereali (certificato Vegan). Dimensione normale, baby (ideale per i più piccoli) o rotolo. In un locale moderno ma rustico, accogliente: luogo ideale per una cena veloce da solo o in compagnia.

Gianusto, via Eritrea, Roma

Giangusto, viale Europa 312, Roma

Giangusto, via Appia 156, Roma

Giangusto, Via delle Sette Chiese, 154/156/158, Roma

Giangusto, Via di Santa Dorotea 11, Roma

Giangusto, Via di Monte Zebio 13, Roma

Giangusto, Via Mura dei Francesi 162 A, Roma

Giangusto, Via Ponte Piscina Cupa, Roma

Giangusto, Via Riano 9, Roma

Giangusto, Via Tuscolana 1082, Roma

3. iPiad

Foto da Facebook @ipiad

Leggi bene, perché quella “i” non sta lì per sbaglio! IPiad, aperta a Roma nel 2017, è una piadineria artigianale al 100 per cento riminese. Nata nel quartiere San Paolo, d'estate si trasferisce sul Tevere e offre (tutto l’anno) delle strepitose piadine ai suoi clienti. Quasi 50 tipi di piadine, salate, dolci, vegetariane e vegane, disponibili con impasto integrale o all’olio di oliva, tutte rigorosamente preparate con la tradizionale ricetta romagnola. Da provare…

iPiad, via Gabriello Chiabrera 71, Roma – 392.9856126

2. E45 Piadineria Romagnola

Foto da Facebook @e45piadineriaromagnola

Non solo la classica, ma anche quella con impasto integrale senza strutto, con impasto al nero di seppia senza strutto e con olio e con impasto alla barbabietola, erbe provenzali e carote. E45 Piadineria Romagnola ti presenta non la solita piadina, in via Terenzio (quartiere Prati) e ti sorprende con quella piadina che non ti aspetti. Con affettati, salumi, formaggi; vegetariane, vegane. E poi rotoli e crescioni. Se entri da E45 Piadineria, difficilmente esci deluso.

E45 Piadineria Romagnola, via Terenzio 19, Roma – 06.8776 6789

1. I Piadinari

Foto da Facebook @ipiadinari

Tradizione, amore per le materie prime, qualità, stagionalità, voglia di presentare ai clienti la piadina romagnola nella sua semplicità e autenticità. Tutto questo è I Piadinari, la piadineria di Centocelle sempre piena, che dà modo di scegliere tra tantissimi ingredienti per farcire la propria piadina. Dal più semplice crudo e squacquerone (che non delude mai!) alle più particolari. Anche in questo caso non mancano le dolci. E puoi gustare la tua piadina in un ambiente curato, intimo, piacevole.

I piadinari, via dei Castani 236B, Roma – 334.1046824