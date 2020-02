"Habemus Pescariam": i panini di Polignano a Mare sbarcano a Roma

Se ne parlava da mesi, le voci si erano rincorse, tante erano state smentite, ma l'attesa è finalmente finita. Pescaria apre a Roma, adesso è certo, e ad annunciarlo è proprio il noto fast food di pesce sulla sua pagina Facebook ufficiale.

Pescaria apre a Roma

"Roma, 25 marzo 2020, via Leone IV 14. Ci siamo, abbiamo anche la data!". Un messaggio postato accanto alla foto suggestiva di un grande e gustoso panino di pesce adagiato sul Colosseo.

I dubbi stanno a zero, insomma: i panini di Polignano a Mare arrivano finalmente nella Capitale.

Una vera e propria festa porterà Pescaria a Roma alla fine di marzo. Il prossimo 25 marzo, nel locale in Prati, si esibiranno live gli Skanderground, gruppo pugliese a cui Pescaria è particolarmente legata e si assaggeranno - ovviamente - i succulenti panini di pesce.

Pescaria, primo format completamente Plastic Free

Pescaria ci tiene a sottolineare la sua filosofia eco-friendly, come primo format in Italia completamente plastic free: da dicembre 2018, infatti, Pescaria ha scelto di rinunciare alla plastica monouso risparmiando circa 6 tonnellate di plastica al mese per punto vendita. Al posto della plastica posate e bicchieri in PLA, materiale derivato dal mais perfettamente simile alla plastica ma in tutto e per tutto biodegradabile e compostabile.