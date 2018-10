10 panini strani (ma buoni) da mangiare a Roma

C’è il classico panino con il prosciutto, c’è il classico hamburger americano e poi ci sono dei panini originali, stravaganti, che stuzzicano il palato facendo provare dei gusti fuori dal comune. Sono i panini strani che puoi assaggiare a Roma in locali, paninoteche e pub sparsi in giro per la Capitale.

Ne abbiamo selezionati 10 che soddisferanno il tuo appetito:

10. Obicà

Foto da Facebook @obicamozzarellabar

Mai assaggiato un ‘polpetta burger’? Da Obicà, con le sue diverse sedi a Roma (Campo de’ Fiori, Parlamento, Castel Romano) puoi farlo. Un hamburger con polpetta di chianina, accompagnato da mozzarella di bufala – fiore all’occhiello di Obicà – e servito con verdure grigliate, patatine e salse. Un panino ricco di sostanza.

Obicà, via dei Prefetti 26 A, Roma - 06.6832630

Obicà, piazza Campo de’ Fiori 16, Roma – 06.68802366

Obicà, piazza del Foro Romano – Castel Romano Designer Outlet, via Ponte di Piscina Cupa 64, Roma – 06.5050087

9. Aromaticus

Foto da Facebook @aromaticus

Salutare, bello da vedere, invitante da mangiare, ma soprattutto strano è uno dei panini di Aromaticus, quello realizzato con pane al farro, crema di anacardi fermentata, Kimchi, fichi, insalata e senape homemade. Un sapore deciso, originale, che il locale di Rione Monti, più noto per le sue tartare, le sue insalate, i suoi carpacci, presenta al cliente per dire che mangiare fast e genuino è possibile.

Aromaticus, via Urbana 134, Roma – 06.4881355

8. Apulia

Foto da Facebook @apulia

Un nuovo locale a San Lorenzo che propone street food pugliese e che mette in primo piano il panino con il polpo. Non uno, ma 13 varianti; si va da quello con polpo, cime di rapa e burrata, a quello con polpo, confettura di cipolle, caciocavallo di Masseria e pomodori secchi. Apulia, da food truck, è diventato locale, dunque, d’ora in poi il panino tipico pugliese puoi gustarlo comodamente seduto in una accogliente osteria.

Apulia, via degli Umbri 12, Roma – 328.6952532

7. Coromandel

Foto da Facebook @coromandel

Non il solito cheeseburger, potremmo dire, ma un panino gourmet, ricercato, che si mangia già con gli occhi. E’ il Cheeseburger di Coromandel: pane scuro ai semi, pancetta, cipolla arrosto, salsa allo yogurt e avocado a dare quel tocco di freschezza al tutto. Buono, particolare il giusto, ideale per un break diverso dal solito.

Coromandel, via di Monte Giordano 60/61, Roma

6. Ted

Foto da Facebook @tedlobsterandburgers

E' il momento di andare ad assaggiare un altro panino molto particolare, il cosiddetto ‘Lobster Roll’, il panino con astice. Due fette di pan brioche spesse e all’interno polpa di astice e salse (anche aggiunta di caviale volendo), accompagnato da patatine fritte e dal cocktail che preferisci. Un panino da assaggiare almeno una volta nella vita.

Ted Lobster & Burgers, via Terenzio 12, Roma – 06.47544552

Ted Lobster & Burgers, via del Gazometro 25, Roma – 06.47544552

5. Flower Burger

Foto da Facebook @flowerburger

Non uno, ma tanti panini proprio strani, in primis per il loro colore, tutt’altro che usuale. Panini turchesi, rosa shocking, gialli, neri, verdi. Non sono finti, ve lo assicuriamo. Si mangiano e sono anche gustosi. Sono panini vegani. C’è, ad esempio, il ‘Cherry Bomb’ con bun rosa, burger di lenticchie e riso basmati, germogli di soia, insalata, flower cheddar, pomodori confit e salsa rocktail. C’è lo ‘Spicy Cecio’ con bun giallo, burger di ceci e orzo, tartare di cipolle di tropea, pomodori, insalata, spinaci, salsa spicy. E sono tanti i panini colorati da provare.

Flower Burger, via dei Gracchi 87, Roma – 06.45666538

4. Mordi e Vai

Foto da Facebook @mordievai

Panini non per tutti, ma solo per palati davvero coraggiosi e amanti dei profumi e dei sapori della tradizione romana. Sono i panini di Mordi e Vai che, al box 15 del Mercato Testaccio, ogni giorno, Sergio Esposito prepara con maestria e passione. Panini con trippa al sugo e pancetta, con polpette di bollito, con l’allesso di scottona, con picchiapò e farciti con tante altre specialità della cucina romanesca doc.

Mordi e Vai, Box 15 Mercato Testaccio, via beniamino Franklin 12E, Roma – 339.1343344

3. Romeo Chef&Baker

Foto da Facebook @romeochefandbaker

Ogni sera, al cocktail bar di Romeo Chef & Baker è possibile ordinare i panini gourmet di Chef Bowerman. Tutti hanno una particolarità, tutti sono speciali. Spicca l’hot dog liquirizia e scaloppa di foie gras, che viene servito con finto ketchup di mango, maionese al passito e chips vegetali. Buoni e originali anche i burger in menù. Panini strani, creativi, unici. Ma, dopotutto, alle spalle, c’è la mano e la mente di Cristina Bowerman.

Romeo Chef & Baker, piazza dell'Emporio 28, Roma - 06.32110120

2. La Pagnottella gourmet

Foto da Facebook @lapagnottellagourmet

Il profumo del pane e la genuinità di salumi, formaggi, carne, si legano da La Pagnottella gourmet e danno vita ad una ricca varietà di panini, dai più tradizionali ai più particolari. Se non manca il classico panino con il crudo, infatti, in questo laboratorio di gastronomia, che ha varie sedi a Roma, ci sono dei panini davvero eccentrici, particolari, nonché molto buoni. Dai panini con il manzo affumicato a quelli con tartare di manzo. Strano e da provare anche quello con lardo e miele e la lista dei panini originali e creativi è davvero lunga.

La Pagnottella gourmet, via Quintino Sella 53, Roma – 06.64824024

La Pagnottella gourmet, via Tacito 36, Roma – 06.45434235

La Pagnottella gourmet, via Beethoven 90, Roma – 06.5916716

1. Haus garten

Foto da Facebook @hausgarten

Non un panino fatto con il pane, ma bensì con l’avocado. Avete capito bene. Si chiama Avocado Salmon Sandwich ed è il biglietto da visita dell’Haus Garten. Un sandwich di avocado, con rucola, philadelphia e salmone, accompagnato da un’insalata di riso, alghe nori su riduzione di soia. Una leccornia. Molto più che un panino. Un’esperienza da fare almeno una volta.

Haus Garten, piazza Monte Grappa 1, Roma – 06.32120073