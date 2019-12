"Panettoni a regola d'arte" al Chiostro del Bramante: assaggi gratuiti per chi visita la mostra

Sabato 7 e domenica 8 dicembre, il Chiostro del Bramante apre le porte a "Panettoni a regola d'arte", evento natalizio dedicato ad uno dei dolci più amati del Natale

Visita al Chiostro e assaggio di panettoni

Chi visita la mostra ‘Francis Bacon, Lucian Freud e la Scuola di Londra’ in corso presso gli spazi del Chiostro del Bramante fino a febbraio 2020, potrà, in questi due giorni, assaggiare gratuitamente una selezione top dei panettoni di questi quattro indiscussi maestri della pasticceria e panificazione romana e acquistarli in anteprima o riceverli direttamente a casa tramite il servizio di Quality Delivery che Cosaporto riserva ai suoi clienti.

Cosaporto, in collaborazione con il Chiostro del Bramantein, infatti, ha riunito alcuni dei suoi Quality Partner, tra i migliori artigiani romani del panettone, per portare i loro eccellenti prodotti in una delle location magiche della Capitale. Si potranno degustare i panettoni di Antico Forno Roscioli, Bonci, Bompiani e De Bellis.

Il programma dettagliato

Sabato 7 Dic, dalle ore 11.00 alle 16.00 – De Bellis;

Sabato 7 Dic, dalle ore 16.00 alle 19.00 – Roscioli;

Domenica 8 Dic, dalle ore 11.00 alle 16.00 – Bonci;

Domenica 8 Dic, dalle ore 16.00 alle 19.00 – Bompiani.



Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/578071956279274/