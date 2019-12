Panettoni artigianali: dove trovare i migliori a Roma

Che Natale sarebbe senza un buon panettone da condividere con amici e parenti? Il tipico dolce natalizio, nella sua versione classica con uvetta e arance candite o nelle versioni più creative, non può mancare sulle tavole delle feste. Se il panettone è artigianale (e non industriale) però, la differenza si sente. Eccome se si sente. Il prezzo varia, certo, ma sono qualità e gusto a giustificare la spesa.

Per questo abbiamo pensato di disegnare una mappa dei migliori panettoni artigianali a Roma.

10. Severance

In zona Tuscolana è questo uno dei panettoni artigianali che vi raccomandiamo. Realizzato con lievito madre vivo e senza conservanti, il panettone di Severance è disponibile in versioni davvero particolari (oltre che buone). Il classico non delude e viene voglia di addentarlo al primo sguardo, ma a fare gola sono il panettone con fave di Tonka, marroni canditi del Piemonte e gianduia e il panettone Caramello Salato e Arachidi Pralinate. Che golosità!

Severance, via Eurialo 1, Roma - 06 4543 3374

9. Pane e Tempesta

Con un panificio a Monteverde e un altro in via della Pisana, Pane e Tempesta è un altro punto di riferimento per gli amanti del panettone artigianale. Potete trovarlo nella versione tradizionale (con arancia candita, cedro candito e uva sultanina), in quella cioccolato e arancia, in quella amarena e pasta di mandorle e nella versione caffè e marroni.

Pane e Tempesta, via Giovanni de Calvi 23/25, Roma

Pane e Tempesta, via della Pisana 167, Roma - 06.66154045

8. Lievito Pizza, Pane

Foto da Facebook @lievitopizzapaneAll’Eur, un ottimo panettone artigianale lo trovi da Lievito Pizza, Pane. Nella versione tradizionale (con uvetta e canditi) in quella "bio" al cioccolato e in tante altre varianti golosissime. A farlo è Francesco Arnesano, panificatore, pizzaiolo, esperto di lievitazione, premiato dal Gambero Rosso nell'ultima guida Pizzerie d'Italia, come Pizzaiolo emergente nella categoria Pizza a taglio.

Lievito Pizza, Pane, viale Europa 339, Roma – 06.69363592

7. Pasticceria Bompiani

Bompiani è un’altra garanzia nella Capitale, tutto l’anno per dolci e a Natale per il suo panettone artigianale, soffice, gustoso, disponibile nelle seguenti versioni: Panettone classico con glassa, Panettone al cioccolato, Panettone pere e cioccolato, Panettone fragola candita e cioccolato bianco. Un impasto morbidissimo, un dolce che coinvolge tutti i sensi.

Bompiani, largo Benedetto Bompiani 8, Roma – 06.5124103

6. Le Levain

Come tradizione comanda, anche da Le Levain, in zona Trastevere, i panettoni artigianali hanno preso forma. Realizzati con ingredienti di prima qualità e lievito madre, sono pronti per essere condivisi con parenti e amici.

Le Levain, via Luigi Santini 22-23, Roma – 06.47543834

5. Nero Vaniglia

Nella pasticceria ‘di quartiere’ in circonvallazione Ostiense, tutti sono già al lavoro per realizzare panettoni artigianali disponibili in più varianti: tradizionale con canditi di arancio e uvetta macerata nel brandy, pere e gocce di cioccolato, speziato ai fichi bianchi, Marron glace e mandarino, pere e pecorino. E, oltre ai panettoni, anche pandori artigianali sono in forno: "Rustico e sincero, con quel tocco personale di chi ama le tradizioni ma sa guardare fuori dagli schemi....rigorosamente veronese a 4 impasti, ma dai profumi contemporanei....a farla da padrone è il grano e il profumo del burro di latteria", si legge sui social di Nero Vaniglia in riferimento al pandoro.

Nero Vaniglia, Circonvallazione Ostiense 201, Roma - 06 578 0306

4. Panificio Bonci

Il re della pizza è anche tra i re del panettone a Roma. Dal Panificio Bonci vale la pena passare, in questo periodo, anche per portare a casa un buon panettone artigianale. Realizzato con farine del Molino Paolo Mariani, con burro Pamplie (francese) e canditi del maestro Mauro Morandin, il panettone artigianale di Bonci è tradizionale, al cioccolato o mandorlato

Panificio Bonci, via Trionfale 36, Roma - 06.39734457

3. Pasticceria Gruè

In viale Regina Margherita, fermatevi da Pasticceria Gruè. Il profumo dei dolci natalizi vi inebrierà. Troverete il panettone classico, il gianduioso, quello al caffè (secondo classificato tra i 15 migliori panettoni d’Italia a Panettone senza Confini 2019) e quello al caramello salato, il pandoro classico, alberi e palline di Natale dall’arte cioccolatiera in tanti colori e forme, casette natalizie, torroni artigianali, puzzle e tazze di cioccolato.

Pasticceria Gruè, viale Regina Margherita 95-97-99, Roma – 06.8412220

2. Santi Sebastiano e Valentino

Realizzati con farine antiche da veri maestri del pane a Roma, i panettoni artigianali di Santi Sebastiano e Valentino, in via Tirso, sono davvero buoni. C’è il Tradizionale con canditi e uvetta, quello all’Olio, senza burro e latte, con olive di semi candite e olio extra vergine d’oliva e quello con Curcuma e semi, ricoperto da una ghiaccia senza mandorle.

Forno Santi Sebastiano e Valentino, via Tirso 107-109, Roma – 06.87568048

1. Antico Forno Roscioli

Un nome, una garanzia, quando si parla di pane, ma anche di panettoni artigianali. L’Antico Forno Roscioli, che è davvero un’istituzione a Roma, è all’opera per produrre tanti gustosi panettoni in vista del Natale, per di più in un nuovo laboratorio. Tradizionale, pere e cioccolato, frutti di bosco, uvetta e moscato. Qualunque sia la scelta, da Roscioli non si sbaglia mai.

Antico Forno Roscioli, via dei Chiavari 34, Roma – 06.6864045

