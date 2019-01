Ostiense, tutta vita! 7 locali che hanno aperto (o che stanno per aprire) in zona

Ostiense non si addormenta mai, con tutti i suoi bar, con tutti i suoi ristoranti di sushi, con tutte le sue trattorie, gelaterie, pizzerie, etc. etc. Sì, se a Ostiense vuoi bere e mangiare, stai sicuro di trovare tutto. 'Troppo', secondo alcuni. 'Il top' secondo altri.

Il grande quartiere di Roma – che si estende dalla Piramide Cestia all’Eur – o lo ami o lo odi. E sono ancora in tanti i ristoratori che scelgono Ostiense per dare vita alla loro attività. Oggi vi portiamo alla scoperta di 7 nuovi locali che hanno aperto a Ostiense o che apriranno a giorni.

Il regno dei ravioli giapponesi. Un fast food moderno, asiatico, che non rinuncia alla qualità e alla tradizione. Gyoza di carne, di pesce, gyoza vegetali e anche dolci, da accompagnare alle classiche salse spicy, miso, karamayo shoyu e neghi sesame. Un progetto nuovo ma dalle grandi ambizioni che ha alle spalle un nome importante come quello di Akira Yoshida, titolare di Akira Ramen Bar. Un nuovo punto di riferimento a Ostiense per gli amanti della cucina giapponese.

Leo’s Gyoza, via Pellegrino Matteucci 17, Roma – 06.94421058

6. Barbara Wine Bar e Cucina

Una delle più chiacchierate aperture in zona Ostiense del 2018. Parliamo di Barnaba Wine Bar e Cucina. Un locale accogliente, nato dalle stesse menti di Remigio (in zona San Giovanni), in cui champagne e vino sono protagonisti assoluti, ma accompagnati da menù sfiziosi, genuini, su misura (a seconda della fame che si ha!). Un posticino accogliente, spazioso, familiare dove fare una pausa piacevole a due passi dalla Piramide Cestia, dopo una lunga settimana.

Barnaba Wine Bar e Cucina, via della Piramide Cestia 45-51, Roma – 06.23484415

Attenzione! Novità in vista al Ristorante Saulo di via Ostiense. Il locale, inaugurato circa un anno fa, sta per ampliare la sua offerta, aprendo uno spazio dedicato ad aperitivo e dopocena. Una terrazza con vista Basilica di San Paolo dallo stile retrò e caldo. Un Roof Garden con menù pensati ad hoc, cocktail e musica.

La terrazza di Saulo, via Ostiense 251, Roma – 06.5750461

Se ve lo foste perso, vi ricordiamo che, nel 2018, Ted Lobster & Burgers ha fatto il bis e, dopo il successo riscontrato a Prati, ha aperto anche a Ostiense. In via del Gazometro un locale tutto su un piano (con una XRoom sotterranea), spazioso, accogliente, industrial, molto particolare. Protagonista assoluto il panino con l’astice, ovviamente. Ma da non perdere anche il Pulled pork, la cevice di persico, le patatine (croccanti e buone!) e i tantissimi cocktail, tutt’altro che scontati.

Ted Lobster & Burgers, via del Gazometro 25, Roma – 06.47544552

Eataly Ostiense, di recente, ha cambiato abito e mostrato tante novità al pubblico. Una di questi è la nuova Birreria, un’ampia area al primo piano del mercato romano, dove bere un boccale di birra al bancone, ma anche dove fermarsi a mangiare pizze al padellino, panini, primi, secondi, bruschette e dolci a volontà.

La nuova Birreria di Eataly, piazzale XII Ottobre 1492, Roma

Al secondo piano di Eataly, lo scorso autunno ha aperto Terra, un ristorante che ha il cuore in una griglia (lunga 3 metri) e intorno alla quale si snoda tutto il menù: carne, pesce, verdure, pane. Tanti i piatti in menù che portano in tavola la qualità, la tradizione e i prodotti del territorio, il tutto in un ambiente curato, accogliente. Un giardino nel cuore di Ostiense.

Terra (Eataly), piazzale XII Ottobre 1492, Roma – 349.9357311

1. Chiancheria

In via Ostiense, a febbraio, arriverà la Chiancheria, un’hamburgheria, macelleria e gastronomia. Un format ristorativo che permette un consumo veloce di carne o una degustazione più completa. Dal banco al piatto: dalla Chiancheria sarà possibile comprare carne, formaggi, conserve, pane, ma anche mangiarli direttamente lì.

Chiancheria Gourmet, via Ostiense 52, Roma

