Oktoberfest a Roma, fiumi di birra e specialità bavaresi: gli eventi da non perdere

3,2,1...via! Ci siamo: l'autunno è entrato nel vivo e l'Oktoberfest sta per tornare nella Capitale. La tipica festa di Monaco di Baviera, ormai da anni è diventata un appuntamento fisso anche a Roma. Non una tradizione, certamente, ma un'occasione per poter degustare delle ottime birre (bavaresi, ovvio!) e per gustare i principali piatti della cucina bavarese.

Fiumi di birra e poi bretzel da assaporare insieme a wurstel, leberkäse e kartoffel. Non sta venendo voglia di Oktoberfest anche a voi? Scommettiamo di sì, per questo abbiamo pensato di raccogliere tutti i principali eventi a ritmo di birra, cucina bavarese e musica dal vivo da non perdere nella Capitale da qui alle prossime settimane.

Insomma, se vorreste partire per Monaco di Baviera, ma impegni di lavoro o di altro tipo ve lo impediscono, ecco gli appuntamenti per vivere anche a Roma quella vivace atmosfera di Oktoberfest...

Oktoberfest a Centocelle

Iniziamo da una novità assoluta che incuriosità in molti: si tratta della prima edizione dell'Oktoberfest a Centocelle che si svolgerà in diversi locali del quartiere dal 1 all'11 ottobre. Diverse, infatti, le birrerie e i pub della zona che hanno deciso di prendere parte all'evento organizzato da Deacomunicazione Eventi, Ciak si cucina e Roma Beve. In programma aperitivi e degustazioni, cene e serate con hostess in abiti bavaresi, gad-get, premi gastronomici a ritiro immediato e musica live. [TUTTO SULL'EVENTO].

L'Altro Oktoberfest

Torna l'Oktoberfest alla Città dell'Altra Economia, per una tre giorni che vi spedirà direttamente in Baviera. Birre della tradizione tedesca e piatti tipici bavaresi (stinchi, crauti, wurstel...) la faranno da padrona.Un evento imperdibile per gli amanti della birra. Inoltre ci saranno stand di artigianato, intrattenimento musicale, spettacoli, animazione per bambini e molto altro. [TUTTO SULL'EVENTO]

Oktoberfest a PalaCavicchi

Ciampino come Monaco di Baviera: il Pala Cavicchi diventa la location di un Oktoberfest a ritmo di musica e fiumi di birra. Tutti i giorni, fino al 6 ottobre, dalle ore 19,30, musica dal vivo, concerti, balli e tanto divertimento. Il tutto accompagnato da birra e specialità tipiche bavaresi. [TUTTO SULL'EVENTO]

Oktoberfest a India Estate

India Estate, uno dei festival più frequentati durante l'estate romana, con l'arrivo dell'autunno regala un altro speciale weekend ai romani, ma questa volta a suon di bretzel, hot dog e birra tedesca. Sì, avete capito bene: arriva l'Oktoberfest a India Estate, venerdì 27 e sabato 28 ottobre. [TUTTO SULL'EVENTO]

Oktoberfest a Birrifugio Trastevere

Dall'8 al 10 ottobre torna l'Oktoberfest a Birrifugio Trastevere. Grande festa a suon di birra e musica dal vivo, oltre all'occasione di ammirare lo staff in abiti tradizionali bavaresi e il Birrifugio addobbato a festa. [TUTTO SULL'EVENTO]

Altri eventi dedicati alle birre artigianali

Se non cercate il tipico Oktoberfest bavarese, ma avete solo tanta voglia di bere birre buone, di qualità artigianali, bavaresi ma non solo, vi segnaliamo altri due eventi da non perdere a Roma nelle prossime settimane:

La Festa delle Birre Artigianali, in programma da Eataly da venerdì 27 a domenica 29 settembre, al terzo piano: un grande festival dedicato alle migliori birre artigianali d'Italia. Le storiche ma non solo: ampio spazio anche alle cosiddette birre "non convenzionali" che sapranno stimolare la tua curiosità. [TUTTO SUL'EVENTO]

EurHop! Roma Beer Festival - Il Salone Internazionale della Birra Artigianale 2019, che andrà in scena nei giorni 4-5-6 ottobre al Salone delle Fontane. Spazio alle eccellenze, sia italiane che estere, attraverso un’offerta birraria che spazierà tra grandi classici, splendide conferme e interessanti novità che offre il panorama internazionale. [TUTTO SULL'EVENTO]

Se volete segnalare altri Oktoberfest a Roma, inviate una mail a romatoday@citynews.it