O Rei Do Marisco, panini capoverdiani sbarcano a Centocelle

A luglio 2019 ha aperto il primo locale in zona piazza Bologna e ora O Rei Do Marisco va bis e sceglie Centocelle per diffondere i suoi sapori esotici. Il primo fast food capoverdiano che propone panini di mare, tartare di crudi, fritture, combinacao-combo e tanti piatti sfiziosi, freschi, colorati e originali dalla scorsa estate ha conquistato molti romani.

O Rei Do Marisco apre a Centocelle

Sulla scia di questo successo O Rei Do Marisco già da qualche giorno aveva incuriosito i followers su Facebook annunciando una nuova apertura e finalmente ha svelato sede e format del nuovo locale. Il secondo O Rei Do Marisco aprirà il 22 maggio a Centocelle. Si tratterà di un temporary restaurant in viale Partenope 143 (metro Teano).

Il punto vendita effettuerà esclusivamente consegne a domicilio o take away dalle 19 alle 22,30.

Il progetto "O Rei"

O Rei Do Marisco è un progetto nato dall’amicizia ventennale e dalla passione per la ristorazione di due giovani 28enni romani: Fabio Massimo Nardella e Marco Di Lallo. Poco più che ventenni, i due decisero di partire per Capo Verde e qui aprirono il loro piccolo ristorantino sul mare, con un menu che offriva ai clienti la tradizione capoverdiana unita alla cucina mediterranea tipicamente italiana.

Cinque anni dopo quell'esperienza sicuramente molto importante per loro, la scelta di tornare a casa, portando a Roma quanto appreso a Capo Verde.

"In questi mesi - scrivono i ragazzi di O Rei su Facebook - non ci siamo mai fermati, perché mollare per noi non era un’opzione possibile. O Rei non è solo un investimento, per noi O Rei è il sogno che ci ha permesso di tornare nella nostra città… Ce l’abbiamo messa tutta e siamo stati molto fortunati ad avere avuto clienti come voi.

Tutte le informazioni sull'inaugurazione le trovate qui: https://www.facebook.com/oreidomarisco.it/