"Non fare il porcino", settimana dedicata ai funghi e ai piatti della tradizione romana

Osteria Fratelli Mori, il locale di via dei Conciatori, situato a due passi dalla storica Piramide Cestia, festeggia l’arrivo dell’autunno con “Non fare il porcino”, una settimana dedicata ai funghi porcini con dei piatti tipici della tradizione culinaria romana.

Volgendo lo sguardo al passato, scopriamo che gli antichi Romani chiamavano i funghi Porcini ‘Suillus’ per il loro aspetto generalmente grossolano. Il porcino si sviluppa in gruppi e si trova soprattutto nei boschi di querce e di castagno della pianura, e nelle faggete e abetaie di alta montagna. Questi funghi nascono solitamente tra maggio e giugno e diventano visibili nel bosco già ad agosto, ma è tra settembre e ottobre che la loro presenza è al culmine.

Sette giorni di funghi porcini e di piatti romani

Durante i sette giorni di “Non fare il porcino”, accanto al classico menu dell'Osteria, Alessandro e Francesco Mori – due fratelli e osti contemporanei che gestiscono il locale di famiglia insieme a mamma Giuliana – hanno messo a punto una proposta speciale, con dei piatti appositamente ideati per celebrare i funghi porcini in tante, diverse e gustose varianti.

Dagli antipasti ai secondi, passando per i primi e i contorni, a dominare la scena sono i funghi porcini. L’inizio è stuzzicante con l’Insalata di porcini freschi con sedano e scaglie di parmigiano reggiano 40 mesi, e ancora di più il proseguo con le Fettuccine ai funghi porcini e gli Spiedini di filetto con porcini e lardo. Tra i contorni non mancheranno i Funghi porcini arrosto e i Porcini impanati e fritti, specialità tutte da gustare.

“Non fare il porcino” è una settimana da non perdere per assaporare un prodotto di stagione e di qualità che da sempre in autunno colora la tavola romana, all’interno di una location accogliente e familiare qual è per l’appunto l’Osteria Fratelli Mori. Un luogo che da sempre si distingue per la capacità dei proprietari di raccontare il cibo stagionale e l’appartenenza al territorio romano e trasmettere un forte senso di socializzazione e familiarità.

Orario: aperto dalle 12.30 alle 14.30; dalle 19.30 alle 23.30.

Chiuso il sabato a pranzo.