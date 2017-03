Premio MangiaeBevi 2017: le nomination dei professionisti della ristorazione

È iniziato il conto alla rovescia per l’assegnazione dei premi MangiaeBevi 2017 – Le Eccellenze di Roma e del Lazio, vero e proprio “Oscar della ristorazione capitolina”, che avverrà lunedì 27 marzo alle ore 17.30, presso il Teatro Parioli – Peppino De Filippo (Via Giosuè Borsi, 20), patrocinato dalla Presidenza della Regione Lazio e dall’Assessorato allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro del Comune di Roma. E a meno di un mese dall’evento di premiazione sveliamo finalmente i nomi dei 45 professionisti della ristorazione che si contenderanno la vittoria finale nelle rispettive 9 categorie: chef, chef under 30, pastry chef, pizza chef, pizza chef under 30, restaurant manager, maitre, sommelier e barman.

Vanno ad aggiungersi alle 113 nomination delle 23 categorie relative alle “attività di ristorazione”, per un totale di 158 nomination e 32 categorie premiate (cinque nomination per ciascuna categoria). Saranno inoltre assegnati due premi speciali per il giornalismo enogastronomico e degli attestati di eccellenza ad aziende produttrici del Lazio.

I vincitori di ogni categoria saranno decretati da una prestigiosa giuria composta da 45 giornalisti esperti di enogastronomia e ristorazione fuori casa, presieduta dal “guru” del settore Jerry Bortolan.

Tutti i “candidati” saranno comunque invitati alla cerimonia di premiazione, perché solo in quella sede si conosceranno i nomi dei vincitori. L’evento sarà supportato da alcuni partner, tra i quali Bricofer, il quotidiano digitale RomaToday.it (che assegnerà il premio per la “Miglior Comunicazione Digitale”), l’emittente radiofonica Radio Globo e i magazine Vie del Gusto e Gusto Sano.

Le nomination dei professionisti della ristorazione

MIGLIOR CHEF

Francesco Apreda | Imàgo

Heinz Beck | La Pergola

Roy Caceres | Metamorfosi

Anthony Genovese | Il Pagliaccio

Gianfranco Pascucci | Il Porticciolo

MIGLIOR CHEF UNDER 30

Simone Ballicu | Madeleine

Antonio Gentile | Red Fish

Antonio Lo Iudice | Retrobottega

Ciro Scamardella | Metamorfosi

Susanna Sipione | La Maisonette

MIGLIOR PIZZA CHEF

Gabriele Bonci | Pizzarium

Stefano Callegari | Sbanco, Sforno, Tonda

Edoardo Papa | In Fucina

Mirko Rizzo | Pommidoro

Simone Salvatori | Pro Loco Dol

MIGLIOR PIZZA CHEF UNDER 30

Luca Belliscioni | Grecco Enjoy

Lorenzo De Bellis | Spiazzo

Jacopo Mercuro | Mani in pasta

Elio Santosuosso | La Gatta Mangiona

Pier Daniele Seu | Mercato Centrale

MIGLIOR PASTRY CHEF

Giuseppe Amato | La Pergola

Marion Lichtle | Il Pagliaccio

Antonella Mascolo | Madre – All’Oro

Andrea Riva Moscara | Giuda Ballerino!

Dario Nuti | Imago



MIGLIOR RESTAURANT MANAGER

Luca Costanzi | Mirabelle

Luigi Picca | Enoteca La Torre

Simone Pinoli | La Pergola

Alessandro Pipero | Pipero al Rex

Matteo Zappile | Il Pagliaccio

MIGLIOR MAITRE

Simone Bacci | La Rosetta

Sergio Frasca | Imàgo

Juan Alberto Garcia | Metamorfosi

Franco Lupina | Pagaroma

Daniele Natalino | Open Colonna

MIGLIOR SOMMELIER

Alvaro Gennari | Giuda Ballerino!

Maurizio Paparello | Roscioli

Marco Reitano | La Pergola

Daniele Serafini | Majestic

Daniele Tagliaferri | Achilli Enoteca al Parlamento

MIGLIOR BARMAN

Emanuele Broccatelli | Majestic

Massimo D’Addezio | Chorus Cafè

Domenico Maura | Grand Hotel Via Veneto

Nicolas Pinna | Locarno Bar

Patrick Pistolesi | Caffè Propaganda