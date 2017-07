Niko Sinisgalli tra innovazione e tradizione: le nuove opere d'arte dello chef scultore

Tradizione e innovazione. Un ristorante di alto livello e dall'arredamento ricercato, nel cuore della città eterna. Niko Sinisgalli e il suo ristorante Tazio lanciano le novità del suo già ricco menù. Nuove opere d'arte incastonate in un angolo di rara eleganza che ricorda alcuni ristoranti newyorkesi. E se quello appena trascorso è stato l'anno della terrazza, ogni giorno meta dei vip della Capitale, le novità di quest'anno puntano a far conoscere un nuovo angolo del ristorante Tazio.

L'elemento centrale restano però i piatti dello chef scultore. Sinisgalli, uno degli executive chef più qualificati e promettenti del panorama italiano, incontra i giornalisti e senza troppe costruzioni o artifizi, mette a nudo il suo vero segreto: cucinare e innovare senza perdere d'occhio la tradizione. Ed ogni volta che parla delle sue origini lucane, di sua nonna, si lascia andare: "Quando tagliuzzo le melanzane non posso fare a meno di sorridere pensando a mia nonna? Per educarmi ai mille modi in cui avrei potuto cucinarle, le chiamava “eserciti di coleotteri”. Assegnava a ogni ricetta un nome nuovo. Così, ogni ingrediente, ai miei occhi di bambino, si tramutava in qualcosa di affascinante e strepitoso. E oggi, da quando l’arte culinaria è diventata la mia vita, i suoi insegnamenti sono in ogni ricetta".

Parla di arte e come artista viene riconosciuto. E i piatti che scorrono davanti rappresentano un perfetto esempio delle sue capacità. Figlio d’arte e poeta visionario della cucina italiana, Niko Sinisgalli ha tradotto in piatti unici la bellezza della nostra Penisola senza mai dimenticare le ricette tipiche ma aggiungendo sempre un tocco innovativo in grado di dar vita a prelibatezze che hanno incantato personaggi illustri come Liam Neeson, Sofia Loren, il Dalai Lama, Richard Gere e Wilbur Smith.



Chef inesauribile e maestro di cucina, Sinisgalli propone la sua arte culinaria al Boscolo Hotel Exedra di Roma dove gestisce il ristorante gourmet “Tazio”, la champagnerie, il room service di tutte le camere e il roof garden con 4 menù differenti, insieme a Maria Rosito e ad Angelo Chiorazzo, le spalle immancabili per formare un'unica squadra capace di portare al successo la struttura. In questa estate 2017 ha voluto proporre delle novità nel suo già ricco menù.

Ecco i nuovi piatti selezionati





ANTIPASTINI



Tartare di salmone Loch Fyne con crema di avocado e thuile croccante alla soia



Astice blu in kataifi croccante con crema leggera al peperoncino e soia



Cappesanta alla piastra su insalata di zucca e patate, sale blu di Cipro e caviale Asetra.





PRIMI



Risotto carnaroli mantecato con porri, gamberi viola affumicati e lime





SECONDI



Riccioli di calamari gratinati con taralli al finocchietto e timballo di patate al cuore e sale di sedano





DOLCI



Il Tiramisù 2017, cremoso, soffice e croccante

Millefoglie al cacao con mousse di cioccolato bianco, lamponi e foglie d'oro

Tortino soffice ai due limoni

Nuvole di cannoli siciliani con crema di ricotta e pistacchi di Bronte caramellati

Selezione di sorbetti e gelati mantecati al momento



ALZATINA DI PICCOLA PASTICCERIA