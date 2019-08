Torna il “Nettuno Wine Festival” dopo il clamoroso successo dello scorso anno dove sono state registrate oltre 10mila presenze in città. La grande manifestazione enogastronomica itinerante, organizzata dalla ProLoco Forte Sangallo, è inserita nel calendario del “Nettuno Summer 2019” e si svolgerà il 1 settembre a partire dalle ore 18 e fino alle 23. Per l'occasione i negozi del centro resteranno aperti grazie alla collaborazione con l'associazione commercianti "Il Tridente".



Ad essere coinvolto sarà il centro cittadino in cui verranno istituiti 13 “punti degustazione” dove saranno serviti dalle cantine e dai ristoratori del territorio vini e prodotti d’eccellenza regionale, partendo da Nettuno e andando a toccare ogni punto del Lazio.

Ad essere coinvolti saranno 13 cantine vinicole ed un punto degustazione dedicato alla DOC Cacchione; inoltre saranno presenti 24 ristoranti e 40musicisti di strada per una serata di divertimento, degustando le eccellenze del territorio.



Acquistando il kit di degustazione, disponibile in sei punti dislocati lungo il percorso, si ottiene la sacchetta, il calice, la pianta del percorso e il passaporto di assaggio. Si potrà così accedere a tutti gli stand in cui degustare vino e apprezzare le specialità preparate dai ristoratori locali. Ad ogni stand il passaporto verrà timbrato, fino a completamento del percorso. Il ticket può essere acquistato presso i seguenti punti prevendita:

Moj Restaurant - piazza Cesare Battisti

De Paolis Rent - Porto Turistico Nettuno

Caffé Levante - via Santa Maria

Cantina Bacco

Azienda Vinicola Casa Divina Provvidenza

Parrucchiere Carlo Salvatori