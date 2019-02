Mun sushi bar, il sushi ha conquistato Centocelle

Centocelle è in continua evoluzione, aprono pizzerie, ristoranti, bar, fast food, cocktail bar. Ma una cosa proprio mancava in zona: un buon sushi. A parte qualche 'all you can eat', infatti, nel quartiere periferico racchiuso tra viale Palmiro Togliatti e viale della Primavera, non c’era ancora un punto di riferimento per gli amanti del sushi. Non c’era ancora, fino a quando, lo scorso novembre, in via dei Gelsi, ha aperto i battenti Mun Sushi Bar.

Una piccola realtà. Venti posti all’interno (e altri venti che saranno allestiti all'esterno con l'arrivo della bella stagione). Un angolo accogliente, un’oasi nel cuore di Centocelle che abbiamo provato per potervi dire il nostro punto di vista.

Alla scoperta di Mun Sushi Bar

Vogliamo partire dallo stile di Mun Sushi Bar perché, secondo noi, anche l’occhio vuole la sua parte. Muri grezzi, un bel contrasto tra verde salvia e grigio. Tavoli di legno, apparecchiati in modo semplice ma non scontato, qualche quadro appeso al muro. Un ambiente basic, naturale, che ci ha da subito fatto una buona impressione.

Alle spalle di questo coraggioso progetto – perché aprire un sushi bar a Centocelle, tra l’altro in una stradina (via dei Gelsi) e non su una delle vie principali del quartiere, è una sfida coraggiosa che merita una stretta di mano – ci sono Fabrizio Necci, Tiziano Battaglia ed Eros Toncli, tre soci, tre amici, tre ‘centocellini doc’ (se così si dice) che il quartiere lo hanno vissuto e osservato per anni, fino a volerlo fare ancora più loro aprendo i battenti di Mun. Tutti già con un’esperienza alle spalle nel mondo dei locali, i ragazzi hanno voluto portare qualcosa di estremamente nuovo, diverso, originale a Centocelle. Scommessa riuscita.

Mun Sushi Bar il menù

Il menù del Mun Sushi Bar è semplice, punta alla qualità, all’eccellenza. Vuole distinguersi da tutto ciò che è 'all you can eat', portando nel piatto sushi, sashimi ed altre specialità del Sol Levante che facciano uscire il cliente sempre con il sorriso. La scelta di Fabrizio, Tiziano ed Eros porta ad una selezione naturale: “A volte quando diciamo che non siamo all you can eat vanno via”, ci svelano. Ma non desistono e non hanno intenzione di farlo, anche perché sono in molti a sposare la loro scelta e a scegliere Mun Sushi Bar. “Ci vengono da Monteverde, dal centro, questo ci sorprende”, raccontano ancora.

Il menù è semplice, dicevamo, ma non povero. Si va dai gyoza di carne, di pesce e di verdure, agli edamame, si passa per la zuppa di miso, fino ad arrivare a maki, temaki, nigiri. Il sashimi è tra i fiori all’occhiello e i ragazzi di Mun ci tengono moltissimo (lo abbiamo provato e possiamo dirvi che era molto buono). I roll sono senza dubbio l’altra specialità che va assolutamente assaggiata nel sushi bar di Centocelle. Dai classici ‘Salmon roll’ e ‘Tuna roll’ si passa ai più particolari ‘Mun special roll’ (Lunar Roll, Rainbow Roll, Lime Fresh Roll che solo i nomi stuzzicano l’appetito) fino ad arrivare agli sfiziosi ‘Crunch roll’ (Veggie, California, Spicy Ebi). Ad andare per la maggiore sono i ‘Combo menu’ da 36, 38 o 42 pezzi per poter provare, in coppia o in gruppo, le principali specialità di Mun Sushi Bar.

Da bere vini e qualche birra artigianale giapponese (senza esagerare anche in questo caso). E, per concludere la cena, non mancano i dolci del Sol Lavante, come doramaki e mochi.

Foto da Facebook @munsushibar

Andiamo al conto

Conto salato da Mun sushi bar? E’ questa la paura di tutti coloro che, seppur amanti del giapponese, ripiegano verso gli 'all you can eat' per contenere la spesa. Beh, possiamo dirvi che, per essere un sushi bar senza menù fissi e con proposte che strizzano l’occhio alla qualità dei prodotti, sempre, anche in maniera maniacale, i prezzi sono nella media. I gyoza vanno dai 4 agli 8 euro. I roll (8 pezzi) stanno tra i 7,50 e i 10 euro. I Crunch roll (8 pezzi) tra i 6 e i 9 euro. I Mun special roll (8 pezzi) non superano i 13 euro. Insomma, senza stramangiare ma, uscendo comunque sazi e soddisfatti, 30-35 euro sono sufficienti.

Mun Sushi Bar ci è piaciuto?

Mun sushi bar è stata una piacevole sorpresa a Centocelle. Sushi buono, sashimi altrettanto. Un indirizzo che abbiamo segnato in agenda e dove torneremo per assaggiare tutte le specialità in menù. Un posto che mancava in zona, che ci voleva e che con la primavera si prepara a sbocciare, con cene all’aperto e, molto probabilmente (vi diamo questa anticipazione), anche con l’apertura a pranzo.

Mun Sushi Bar, via dei Gelsi 43, Roma