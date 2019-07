Moonlight party: in 1700 alla Casina Valadier per festeggiare lo sbarco sulla luna

Sono passati 50 anni dal primo passo dell’uomo sulla Luna. Era infatti il 21 luglio 1969 quando Neil Armstrong, nell’ambito della missione Apollo 11, ha cambiato per sempre la storia dell’umanità. Un evento impossibile da dimenticare, “un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l’umanità”.

Da quando l’uomo calpesta il suolo terrestre, è sempre stato affascinato dal suo satellite, ha ispirato sonetti, ballate, canzoni, romanzi, poesie e ha reso possibile lo sviluppo di tecnologie che sembravano futuristiche, poi riutilizzate per divenire di uso comune.

La Luna, simbolo di tutto ciò che aneliamo, romantica, vicinissima e lontana, è stata ieri al centro del MOONLIGHT PARTY, una fantastica serata per festeggiare i 50 anni dello sbarco sulla Luna, voluta da Eduardo Montefusco, “patron” della Casina Valadier e Presidente del gruppo RDS.

“Un evento questo che conferma il posizionamento e DNA di Casina Valadier, Food & Music entertainment per esperienze indimenticabili. – afferma Montefusco – È proprio questo il nostro obiettivo, rendere unica memorabile qualsiasi celebrazione e ricorrenza, grazie alla emozionalità della musica e l’eccellenza e ricercatezza del cibo, contestualizzate con la suggestiva cornice della location”.

Una serata che è divenuta magica subito al calar del sole, grazie ai suggestivi effetti creati dalle installazioni del performer e artista Giacomo Lion, che ha creato le sue suggestioni geometriche declinandole nel tema lunare. E ancora una installazione composta da fili in cotone bianchi sapientemente illuminati e dalle sfere bianche e luminose disseminate nel parco della Casina Valadier, a ricreare tante piccole lune. Una di queste, molto più grande, svettava invece nel frontespizio dell’antico edificio costruito dal noto architetto e urbanista romano Giuseppe Valadier, tra il 1816 ed il 1837, tra le querce centenarie di villa Borghese, a pochi metri dal Pincio.

Una straordinaria cornice per i 1700 invitati, tutti di bianco vestiti, nel perfetto rispetto del dress code richiesto. Tra loro i celebri e amati speaker di RDS Anna Pettinelli, Rossella Brescia e Sergio Friscia. Tutti loro hanno avuto l’opportunità di appagare il proprio palato grazie ai piatti preparati da Massimo D'Innocenti, chef di Casina Valadier, che ha studiato un apposito menu ispirato alla Luna: Terra Lunare, Luna ripiena di storione in ceviche ai lamponi, Mezza luna di ricciola, menta e frutto della passione, Polpettina di pesce panko con lime e zenzero, Peperoni dolci del piquillo, baccalà e alici, Pappa al pomodoro, burrata e basilico, Fregola in guazzetto di scoglio, calamari e frutti di mare, Cremoso al cioccolato, vaniglia e rum, Pesche al basilico, mandorle e zabaione, Semifreddo caffè e grue di cacao.

“Queste feste sono sempre entusiasmanti. – ha rivelato lo chef – Questo è il quarto anno che festeggiamo l’estate qui alla Casina Valadier e ogni anno facciamo qualcosa di più importante. Per questa serata abbiamo preparato 12.500 porzioni, con grande cura del cibo e delle presentazioni. Un grande lavoro di squadra, anche se ora i pasticceri mi odiano!”

A fare bella mostra di sè, al centro del parco, una splendida e fiammante Lamborghini, una perfetta sintesi di tecnologia ed eleganza. Oltre alla grande affidabilità rappresentata dal Gruppo L’Automobile Roma.

Elegante e raffinata anche la colonna sonora, assicurata dalla band composta da 6 elementi, diretti da Giuseppe Iodice e con la voce di Chiara Vecchio, che hanno suonato e cantato suggestivi brani dedicati alla Luna, come Moonlight Serenade di Glenn Miller, Blue Moon di Billie Holiday, Fly me to the moon di Frank Sinatra, Moonlight Shadow di Mike Oldfield, Dancing in the moonlight dei Toploader e Man in The Moon dei REM.

A seguire tutti in pista per ballare con i DJ di Dimensione Suono Soft, media partner della serata. Una radio caratterizzata da mood come l'amore, il benessere, la musica soft, la vicinanza con gli ascoltatori, perfetta per il tema romantico della serata.

Una serata illuminata dalla luna.