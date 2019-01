Talenti-Montesacro: 7 locali dove andare a mangiare

Dopo aver esplorato la zona di Centocelle (in continua evoluzione), oggi ci spostiamo sulla riva destra del fiume Aniene per portarvi a conoscere l'anima 'enogastronomica' di Montesacro e Talenti (anche noto come Montesacro Alto). Vi conduciamo, cioè, alla scoperta di 7 locali dove mangiare bene in questi due quartieri adiacenti di Roma.

7. Neko Sushi

Foto da Facebook @nekosushiroma

Iniziamo con una segnalazione per gli amanti della cucina orientale: Neko sushi è un punto di riferimento a Talenti. A due passi da via Arturo Graf, questo ristorante asiatico propone formula alla carta o ‘all you can eat’ sia a pranzo che a cena. Tra le specialità il sushi, ovviamente, ma anche piatti cotti a base di carne e pesce.

Neko Sushi, via Nomentana 861A, Roma – 06.82001522

6. Ristorante Karalis

Dal fenicio ‘Karalis’ che significa Cagliari. Questa è l’origine del nome del ristorante sardo in via Carlo Lorenzini, a Talenti. Un angolo di Sardegna nella Capitale, dove poter spaziare dai crudi di mare agli antipasti di mare e di terra, dai primi (con maloreddus e pizzodus nuoresi nella lista) ai secondi (in risalto il maialino), fino ai dolci (tra cui, ovviamente, spicca la tradizionale seadas). Un vero e proprio viaggio nell’Isola italiana.

Karalis, via Carlo Lorenzini 71-73, Roma – 06.822040

5. Lo zio d’America

Foto da Facebook @loziodamerica

Vogliamo segnalare anche un caposaldo del quartiere che, recentemente, ha cambiato look, riaprendo al pubblico in una veste rinnovata, più moderna, più interessante. Parliamo de Lo zio d’America. Caffetteria, cocktail bar, enoteca, sala da tè. Un’istituzione a Talenti da tantissimi anni. Una sorta di piazza, dove passare, fermarsi, parlare, leggere un giornale, bere un caffè con colleghi, amici o da soli, a qualunque ora della giornata.

Lo zio d’America, via Ugo Ojetti 2-20, Roma – 06.82098161

4. Burg and Burg

Lo street food a Talenti lo trovi da Burg and Burg. Andando verso la fermata della metro Conca d’oro, trovi questo laboratorio gastronomico in cui, ogni giorno, vengono preparati panini, fritti, sfizi di qualità, con un’attenzione meticolosa alla selezione delle materie prime e con grande attenzione alla scelta delle salse, tutte artigianali, dalle più semplici alle più particolari. Burger classici, vegani, maxi burger, fritti fatti in casa e tanto altro, per una pausa davvero golosa.

Burg and Burg, piazza Capri 41, Roma - 342.8641125

3. Twofellows

Foto da Facebook @twofellows

Ci spostiamo un po’ più verso il Tufello questa volta, poco distante da via della Bufalotta, perché è qui che si trova Twofellows, un locale che, se siete in zona, dovete assolutamente conoscere. Un beer lab, dove il boccale di birra si lega bene a hamburger, polpette, pizze fritte e tante altre specialità. Vi anticipiamo che il pulled pork è tra i protagonisti del menu. Da TwoFellows ci puoi andare a pranzo, a cena, ma anche all’ora dell’aperitivo.

Twofellows, via Villa di Faonte 86, Roma - 06.94327982

2. Ristorante Mini

Lì dove tutto è ‘mini’ ma buono e gustoso proprio per questo. Parliamo di Ristorante Mini che ha aperto, da qualche mese, in via Nomentana (civico 420), tra Montesacro e Pietralata. Mini tapas, mini burger, mini zuppe, mini sfiziosità per tutti i gusti, con l’obiettivo (secondo noi centrato) di stuzzicare le papille gustative, facendo provare più sapori.

Ristorante_Mini, via Nomentana 420, Roma – 340.4533027

1. Manforte

Foto da Facebook @manfortefood

Un ex fienile diventato un locale adatto a tutta la famiglia. E’ Manforte, in via Giovanni Zanardini, poco distante da via Nomentana. Un ristorante capiente dove mangiare pizza al forno a legna, burger e bruschette, dove le varianti gluten-free non mancano e dove c’è anche un ampio spazio pensato per i più piccoli, con giochi e animazione per far staccare un po’ la spina anche a mamma e papà.

Manforte, via Giovanni Zanardini 39, Roma – 06.823871