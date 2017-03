Roma pazza per i Montaditos: due nuovi locali a Portonaccio ed Euroma 2

Ancora due locali 100 Montaditos a Roma. Apriranno nei prossimi giorni i punti vendita di Euroma2 e di via San Romano 7 a Portonaccio. La catena multinazionale di cucina tradizionale spagnola parte del Gruppo Restalia consolida così la sua presenza nel Lazio – la regione con più locali in Italia – ribadendone il ruolo strategico per la sua strategia di sviluppo nel Belpaese.



La prima apertura laziale risale infatti a settembre 2013 a Ponte Milvio, arrivando ad oggi a un numero complessivo di 14 locali 100 Montaditos attivi sul territorio laziale. Il nuovo locale Euroma2 vanta 47 posti a sedere, mentre quello di Via San Romano 36 interni e un dehor esterno che ospita 24 posti nei quali sarà possibile apprezzare l’originale formula Casual Food e i sapori tipici della penisola iberica nelle sfiziose combinazioni dei Montaditos - serviti sempre caldi poiché infornati sul momento, e farciti d’ingredienti genuini salati e dolci - da condividere in un’atmosfera caratterizzata dagli aspetti più popolari della cultura spagnola e della sua tradizione gastronomica.



In occasione dell’inaugurazione dei due nuovi locali, 100 Montaditos offrirà a tutti i consumatori la possibilità di aderire alla speciale promozione Euromania che consentirà di sperimentare i montaditos e gli antipasti al prezzo di 1 euro.



Due nuove aperture che offrono nel complesso 38 nuovi posti di lavoro e che costituiscono un ulteriore passo avanti verso l’obiettivo di aperture che 100 Montaditos si è prefissata di raggiungere nel 2017: 25 nuovi ristoranti entro la fine dell’anno.