Il sushi di Moku a Ponte Milvio: ecco il nuovo “giardino incantato” di Roma nord

Moku a Ponte Milvio. Dopo Tiburtina apre nel cuore di Roma Nord Moku Restaurant, il giardino incantato dove gustare i piatti dell’Oriente.

Moku Ponte Milvio: il giardino incantato giapponese

Non solo sushi. Da Moku a Ponte Milvio cucina giapponese, cinese e tailandese per un menù in grado di soddisfare i gusti di tanti. Il tutto immerso nel verde.

Moku, in giapponese "albero", nasce infatti con l'idea di ricreare un ambiente esclusivo dove la sensazione è quella di un vero e proprio giardino, dove il legno e le piante sono elementi dominanti. “La ricerca del dettaglio e la nostra attenzione alla cucina – scrivono da Moku Restaurant - ci permette di garantirvi una qualità su tutti i nostri piatti, una cucina fusion dove il sushi la fa da padrone”.

L’inaugurazione di Moku a Ponte Milvio

Moku a Ponte Milvio aprirà in viale di Tor di Quinto, 29 dove fino a qualche tempo fa c’era la filiale di una banca. L’inaugurazione, con tanto di degustazione di sushi gratuita e Valeria Marini madrina della serata, è in programma per giovedì 12 settembre alle ore 19.

Nel frattempo negli oltre 300 metri quadri di Tor di Quinto proseguono i lavori per la nascita di Moku: oscurate dai manifesti pubblicitari giganti le tre grandi vetrine e la porta di ingresso. Il nuovo giardino giapponese di Ponte Milvio si svelerà solo la sera dell’inaugurazione.

Ristoranti etnici a Ponte Milvio

Con Moku apre così l’ennesimo ristorante di cucina etnica a Ponte Milvio.

Accanto a pizzerie, classici ristoranti italiani con presenze gourmet e ‘trapizzini’, all’ombra della Torretta Valadier - tra tapas, bracerie in grado di portare a tavola piatti giamaicani, serbi e libanesi, i preponderanti sushi di ispirazione giapponese o hawaiana e pure i pokè - il gustoso giro del mondo è quasi compiuto.