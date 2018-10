Le dieci migliori pizzerie al taglio di Roma: al primo posto Giustina a Centocelle

Quattro settimane all'insegna della pizza al taglio, tipicamente romana. Quattro settimane tra nomination, like, voti nei sondaggi, sfide. Alla fine c'è il vincitore e l'avete deciso voi. Si tratta del pizzeria Da Giustina in viale della Primavera a Centocelle. E' stata quella che avete votato di più da martedì fino alle 12 di oggi. Un successo maturato soprattutto nel sondaggio sul sito dove ha raccolto il 28% degli oltre 6200 voti arrivati.

Negli ultimi giorni una vera e propria bagarre per votare la vostra pizzeria preferita. E ancora una volta, come accaduto negli altri #aromacipiace, non sono mancate le sorprese. Non solo pizzerie acclamate come Pizzarium, del famosissimo Bonci; non solo pizzerie premiate e apprezzate come Pizza Chef in via Clelia, ma tanti locali in periferia che grazie all'affetto dei clienti sono riusciti a meritarsi un posto nella top ten.

La finale QUI IL LINK

La semifinale QUI IL LINK

Le nomination QUI IL LINK

Di seguito la classifica con le indicazioni dei voti per ognuna delle tre modalità di voto, ovvero Instagram (sul nostro canale instagram), la sfida (qui il link) e il sondaggio

Instagram Sfida Sondaggio Totale

Da Giustina - Viale della Primavera, 703 | 588 | 1753 3044

Da Agostino - in Corso Trieste - 739 | 906 | 1244 2889

Marinella - piazza dell'Unità - 280 | 1071 | 746 2097

Io e Valter - Centro Commerciale Le Torri, Via Michele Buonori 323 | 558 | 747 1628

Lo Sfizio - viale Giovanni Battista Valente 318 | 976 | 249 1543

Pizzeria Lo Sfizio 2 - Piazza Conca d'Oro, 39 176 | 969 | 248 1518

Il laboratorio della pizza - Via Cassia, 36 96 | 420 | 311 827

Pizza Chef via Clelia - 188 | 249 | 374 811

Pizzarium Bonci - Via della Meloria, 43 144 | 276 | 373 793

Nuvole di Farina via Cina - 159 | 242 | 187 588



1 Da Giustina - Viale della Primavera, 221 - Da Giustina a Centocelle: da nonna alla nipote il 'mito' resiste al franchising

2 Da Agostino - in Corso Trieste - Dal 1986 la pizza di Agostino, un monumento di Corso Trieste

3 Marinella - piazza dell'Unità - Da “Marinella”: la pizza su misura nel cuore di Prati

4 Io e Valter - Centro Commerciale Le Torri, Via Michele Buonori - Io e Valter: a Tor Bella Monaca la pizza è una questione di famiglia

5 Lo Sfizio - viale Giovanni Battista Valente al Collatino - Pizzeria 'Lo sfizio' e l'impasto ai cinque cereali che ha conquistato Roma est

6 Pizzeria Lo Sfizio 2 - Piazza Conca d'Oro, 39 - Conca D'oro, Lo sfizio 2: dove Enrico tramanda i segreti dell'impasto

7 Il laboratorio della pizza - Via Cassia, 36 - Il laboratorio della Pizza: tra soci amici e innovazione che viene da lontano

8 Pizza Chef - via Clelia - Da Pizza Chef la pizza "matta" di Sara e Mario

9 Pizzarium Bonci - Via della Meloria, 43 - Pizzarium, rampa di lancio del marchio "Bonci" e luogo di culto della qualità

10 Nuvole di Farina via Cina - La pizzeria Nuvole di farina, la scommessa vinta di due fratelli