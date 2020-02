Sua maestà l'hamburger: i 10 migliori a Roma

Dove mangiare i migliori hamburger a Roma

Al piatto, accompagnato da patatine fritte e salse o verdure di stagione. Nel panino, con ketchup, pomodori, cheddar cheese, cetrioli o ingredienti gourmet di prima qualità. Ecco a voi sua maestà l'hamburger. Il panino tipicamente americano, più amato, mangiato, preparato al mondo.

Quanto è buono l'hamburger? A chi non piace? Prima o poi, dieta o non dieta, tutti cadiamo in tentazione. Ma perché finire al solito fast food, quando nella Capitale puoi mangiare dei signori hamburger?

A spasso per Roma abbiamo individuato 10 hamburger che, secondo noi, sono il top. Eccoli:

10. Birretta Wine and Food

Carni selezionate dell'antica macelleria Feroci, pane del forno Bonci. Nascono così i prelibati hamburger di Birretta Wine and Food, l'invitante hamburgheria a due passi dalla metro Ottaviano. Nel menu trovi diverse offerte, dai classic burger agli special, dai premium agli estremi. Accompagna il tuo burger ad una delle birre selezionate e avrai gratis un antipasto o un dolce.

Birretta and Wine Food, via Simone De Saint bon, 69 – 71, Roma - 06.37527062

9. Open Baladin

A Campo dei Fiori, da Open Baladin, birra artigianale e hamburger di qualità vanno a braccetto. I secondi sono realizzati a regola d'arte solo e soltanto con carne 100 per cento di manzo Fassone Piemontese dell'azienda "La Granda". Il pane è a lievitazione naturale e arriva fresco, tutti i giorni, dal panificio Bonci. Le salse sono artigianali e di produzione quotidiana. E nel menù ci sono anche dei burger vegani.

Open Baladin, via degli Specchi, 6 - 06.6838989

8. Cult Burger

Siamo a Prati, in un locale dove vengono preparati burger solo con carni attentamente selezionate, cucinati con la tecnica sottovuoto, che mantiene intatte proprietà nutritive, sapore e colori delle carni. Oltre 10 tipologie di hamburger (di carne, veg o fish) da gustare in un ambiente informale, piacevole e molto cool.

Cult Burger, via Ostia 29, Roma - 06.4874461

7. Flower burger

Se sogni di entrare in un locale e di avere davanti ai tuoi occhi tanti burger solo per vegani, è da Flower burger che devi andare. Questo locale, che ha punti vendita nelle principali città italiane, a Roma si trova in via dei Gracchi, nel cuore del quartiere Prati, a pochi passi dalla fermata della metro Lepanto. Entrando rimarrai sorpreso da quei coloratissimi burger: sì, perché il pane può essere turchese, giallo, lilla, fucsia, grazie agli ingredienti – tutti naturali – che al Flower vengono usati. Burger di ceci e orzo, di lenticchie, di fagioli e seitan, di pisellini e tofu, conditi con insalata, pomodori, cipolle di tropea, funghi, germogli di soia e con salse dolci o piccanti. Un’esperienza da vivere, anche se sei “carnivoro”.

Flower Burger, via dei Gracchi 87, Roma – 06.45666538

6. Rosso

Burger classici, double burger, burger gourmet, con ingredienti made in Italy di alta qualità, a due passi dal Circo Massimo. Siamo da Rosso, in viale Aventino, un locale all day long, aperto da mattina a sera, dove non è mai tardi per un buon hamburger accompagnato da una birra. Oltre ai tradizionali hamburger, ci sono anche delle versioni vegetariane molto interessanti. Provare per credere.

Rosso, viale Aventino 32, Roma - 06.64420656

5. Beef Bazaar

Regno dei carnivori a Prati, Beef Bazar è quel posto dove un hamburger non delude mai. Oltre alla ricca selezione di carni, frutto di una ricerca maniacale fatta negli anni, in questo meat restaurant al centro di Roma, è sempre il momento ideale per un hamburger. Dalla versione più classica a quella più "impegnativa", ce n'è davvero per tutti. E qui hai una certezza: il gusto, la sapidità, la bontà fanno sempre rima con grande qualità.

Beef Bazaar, via Germanico 136, Roma - 06 69402150

4.TBSP

Se avete voglia di un hamburger 100 per cento in stile americano, realizzato con carne di ottima qualità e con una selezione di salse deliziose, l'indirizzo da segnare è TBSP in via Gallia. Una realtà firmata dallo storico Gruppo Galli, che porta in tavola tutto il meglio dell'American BBQ. Pastrami, New York strip dry aged, ribs all'americana, chicken wings, Pulled Pork e, ovviamente, impeccabili hamburger. Belli carichi, sostanziosi, proprio buoni.

TBSP Restaurant, via Gallia 83, Roma - 06.81157225

3. Hamburgeseria – Burger Bar

L’hamburger a San Lorenzo vallo a mangiare dall’Hamburgeseria – Burger Bar che trovi in via dei Reti. La tipica hamburgheria contemporanea, affascinante con quell’arredamento che mixa legno e metallo, un po’ industrial, molto piacevole. Protagonista, in cucina, lo street food in tutte le sue sfaccettature. E, in prima linea, ovviamente, ci sono i burger. Da quello con bacon e cheddar, a quello “brillo” con riduzione di birra con miele. Tante anche le new entry stagionali.

Hamburgeseria – Burger Bar, via dei Reti 40, Roma – 06.44701298

2. Franz Burger

Un luogo dove gli hamburger nascono per passione, vengono realizzati tutti i giorni con carne macinata direttamente dai proprietari del locale e serviti in abbinamento a verdure di stagione e a patate al forno croccanti. Gli hamburger di Franz Burger sono un must in zona San Giovanni per qualità, ricercatezza e bontà. Qui puoi scegliere la carne, il pane, i condimenti e vivere un viaggio personalizzato e gustoso nel variegato mondo degli hamburger.

Franz Burger, via La Spezia 127/A, Roma - 06.7011695

1. Chiancheria

Siamo in via Ostiense, in uno dei punti di riferimento di zona per gli amanti della buona carne. La Chiancheria - dal napoletano "chianchiere" che vuol dire macellaio, offre quotidianamente carne da acquistare o da mangiare in loco. Una macelleria, gastronomia e hamburgheria che vi suggeriamo di tenere a mente. Un format innovativo, dove il gusto e la qualità della materia prima sono protagonisti. Troverete hamburger classici o più elaborati, da gustare in un ambiente informale e accogliente. Buoni da leccarsi i baffi.

Chiancheria, via Ostiense 52, Roma - 06.94890461