Le "Migliori gelaterie 2020" di Roma e del Lazio secondo il Gambero Rosso

Il gelato. C'è chi lo mangia solo d'estate, chi non può farne a meno tutto l'anno. Buono, cremoso, sostenibile, naturale, ricercato. Quanti aggettivi si possono legare a questo prelibato cibo? Tantissimi. Si potrebbe parlare per giorni, per mesi, di gelato. Non è un caso se, da quattro anni a questa parte, il Gambero Rosso ha deciso di editare una guida dedicata proprio al gustoso alimento che accontenta grandi e piccini.

La Guida Gelaterie d'Italia 2020

La Guida Gelaterie d'Italia del Gambero Rosso è, ormai, diventata punto di riferimento per gli addetti del settore e per tutti gli amanti del gelato, ma del gelato di qualità, quello che si merita un riconoscimento. Ogni anno, la casa editrice specializzata in enogastronomia, va alla ricerca delle migliori gelaterie dello stivale, quelle che meritano 1,2 o 3 coni. Lo ha fatto anche quest'anno e, da pochi giorni, è stata pubblicata la Guida Gelaterie d'Italia 2020, realizzata dal Gambero Rosso in collaborazione con Orion e presentata a Rimini durante il Sigep (Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè).

Una panoramica esaminata al microscopio dei migliori indirizzi italiani da segnare in agenda se si vuole mangiare un ottimo gelato nella propria città o altrove. Dove le parole d'ordine sono sostenibilità, qualità, tradizione e innovazione. E dove si inizia a parlare di "gelato di recupero" inteso come un sistema di circolarità di materie prime, dall'impiego di scarti alimentari a nuove mantecature.

Le migliori gelaterie 2020 di Roma e del Lazio

Il Lazio si conferma come una regione dove il gelato è degno di nota. La nostra regione si classifica al terzo posto, dietro a Lombardia ed Emilia Romagna e a pari merito con Piemonte e Veneto, con ben 6 gelaterie premiate con i 3 coni del Gambero Rosso. Quattro nella Capitale, una ai Castelli Romani e la sesta in provincia di Latina.

Di seguito l'elenco completo delle migliori gelaterie del Lazio secondo la Guida Gelaterie d'Italia 2020: