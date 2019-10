I migliori caffè di Roma: 8 indirizzi da segnare

Ci sono caffè e caffè. Ci sono caffè in grado di regalarti una piacevole pausa durante la giornata, intensi, corposi, buoni (con la B maiuscola) e ce ne sono altri che la giornata possono anche rovinartela. E se l'odore della moka preparata da una persona che ti vuole bene, al mattino, può davvero farti iniziare la routine quotidiana con il piede giusto, bere un ottimo caffè al bar, mentre chiacchieri con i colleghi, leggi il giornale o guardi i social, può contribuire a farti arrivare a sera ancora con sorriso e buonumore.

Per questo vi portiamo alla scoperta di quelle che, secondo noi, sono alcune delle migliori caffetterie di Roma ...

Faro

Una delle più rinomate caffetterie specialty a Roma. Che vuol dire? Una caffetteria dove il caffè è una ragione di vita. Dove i chicchi vengono attentamente selezionati dall'origine. Da Faro viene lavorato solo caffè Arabica di singole piantagioni, certificate già in fattoria come prodotti agricoli di eccellenza. Ogni drupa viene raccolta a mano, si seleziona soltanto il frutto maturo che poi, torrefazioni di fiducia, vanno a tostare con procedimenti delicati e meticolosi. Da Faro puoi assaggiare miscele differenti, provenienti da tutto il mondo. Puoi vivere il momento del caffè con un approccio diverso, più attento, più passionale, meno frettoloso. Un'esperienza buona, di qualità, controllata, diversa, che vi consigliamo di vivere.

Sant'Eustachio

Un nome che profuma di tradizione (oltre che di caffè) da tantissimi anni a Roma. Un'antica torrefazione a legna nata nei lontani anni '30 che, ad oggi, è rimasta come allora. Quando tra romani parli del Sant'Eustachio tutti lo conoscono, tutti ci sono passati (e mica solo una volta!), tutti hanno assaporato quella miscela realizzata con pregiati caffè 100% arabica superiore, tostati lentamente a legna, con un processo non aggressivo che regala in tazza o al vetro un gusto morbido e dall'aroma unico.

Sant'Eustachio, piazza Sant’Eustachio 82

La Casa del Caffè Tazza d'Oro

Molto turistico, sempre affollato, ma un'istituzione a Roma se parliamo di caffè. A due passi dal Pantheon eccola lì, La Casa del Caffè Tazza d'Oro. Non vederla è impossibile, con le sue vetrine e la gente anche fuori. La Casa del Caffè ha una lunga, lunghissima storia: nata nel 1946 come torrefazione è una di quelle caffetterie note in tutto il mondo. Un luogo nel cuore della Capitale che da 70 anni (e più) porta avanti una tradizione, la difende, la celebra, ogni giorno con quell'aroma inconfondibile di caffè.

La Casa del Caffè Tazza d'Oro, via degli Orfani 84, Roma

Tram Depot

Ha recentemente presentato il suo secondo chiosco a Talenti, ma da anni è punto di riferimento a Testaccio. Un altro caffè specialty della Capitale che vale la pena gustare, tra l'altro in una location abbastanza inusuale e caratteristica, come quella del Tram Depot, appunto. I due chioschi della Capitale (che in occasione dell'International Coffee Day 2019 hanno organizzato anche un'iniziativa speciale) sono un punto di riferimento a Roma per chi cerca un caffè d'eccellenza. Ogni tazzina servita ai “Tram Depot” è densa di storia ed è il risultato di un viaggio che inizia dalla selezione accurata dei chicchi di caffè. Protagonisti di questo viaggio sono le piccole piantagioni del Sudamerica, dell’America Centrale, dell’Africa e dell’India, dove si rispettano l’ambiente e chi ci lavora, i torrefattori “Le piantagioni del caffè” di Livorno, “Cognetti” di Bari e “Picapau” di Roma e i baristi (come Stefano Cedroni), professionisti del caffè che lo estraggono proponendo al cliente un prodotto di assoluta qualità.

Tram Depot, via Marmorata 13

Tram Depot, via Corrado Alvaro

Castroni Caffè

Continuiamo di tradizione e di storie, con Castroni Caffè, altra torrefazione antica romana, con varie sedi nella Capitale. L'azienda Castroni nasce nel 1923 dall'omonima famiglia e, da allora, è una delle caffetterie più amate e raccomandate dai romani. Il suo caffè proveniente da piantagioni di Centro America, Indonesia e Africa è sempre buono, una vera garanzia quando ci si vuole regalare una pausa caffè senza brutte sorprese. Anche qui il via vai è continuo, ma il bello è che il sorriso dei baristi ti accoglie sempre e che, prima o dopo aver bevuto un buon caffè, puoi acquistare prodotti di qualità, perché Castroni non è solo caffetteria, ma bistrot e alimentari.

Castroni, via Cola di Rienzo 196

Castroni, via Ottaviano 55

Castroni, viale Guglielmo Marconi 102

Roscioli caffè

Ma le belle pagine della storia del caffè a Roma non finiscono qui. C'è anche Roscioli Caffè che è un dovere citare nella lista delle migliori caffetterie romane. Anche qui siamo di fronte ad una lunga tradizione, portata avanti dalla famiglia Roscioli appunto, sin dal lontano 1872. Da Roscioli il caffè è goloso (e non semplicemente buono), perché lo puoi accompagnare ad un'ottima pasticceria prodotta nel laboratorio interno. Un'esperienza da vivere, almeno una volta nella vita (noi vi consigliamo molte di più), anche se abiti dall'altro capo della città.

Roscioli Caffè, Piazza Benedetto Cairoli 16

Pergamino Caffè

Siamo in centro, a due passi dal Cupolone, qui dove un buon caffè proprio non poteva mancare. Vi suggeriamo di provare il caffè specialty di Pergamino Caffè. Non un semplice bar, riduttivo anche parlare di caffetteria. Un posto accogliente, dove mettere in pausa la testa da pensieri, stress, impegni, responsabilità, per godersi un caffè macinato al momento 100% arabica, espresso, filtrato, infuso, secondo i metodi più all'avanguardia. Un caffè dall'aroma intenso, avvolgente, memorabile.

Pergamino Caffè, piazza del Risorgimento 7

Sciascia Caffè 1919

Una Caffetteria nata dalla famiglia Sciascia nel 1919 che, di recente, ha raddoppiato con una nuova sede sempre a Prati. Un punto di riferimento a Roma da un secolo. Caffetteria amata dagli amanti del caffè tradizionale, ma anche da coloro che amano osare, cambiare, vivendo ogni volta nuove esperienze. Due le miscele usate: arabica e robusta. E da Sciascia Caffè puoi alternare un espresso ad un caffè con cioccolato fondente, una crema di caffè ad un gran cappuccino, per vivere a pieno la storia di una famiglia che ha fatto del caffè la sua vita.

Sciascia Caffè, via Fabio Massimo n.80

Sciascia Caffè, via Sabotino n.35/a