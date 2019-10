"Mica pizza e fichi": Birra del Borgo porta la birra in tv

L’Osteria di Birra del Borgo di via Silla a Roma, ospiterà le 10 puntate del nuovo format sulla pizza condotto da Tinto -Nicola Prudente- anima e voce di “Decanter”, programma cult di Rai Radio2 dedicato al mondo dell’agricoltura e dell’enogastronomia. In ogni puntata Luca Pezzetta ospiterà uno dei pizzaioli più bravi d’Italia: Gino Sorbillo, Paola Cappuccio, Simone Padoan, Renato Bosco, Francesco Martucci, Gianni Di Lella, Sergio Russo, Alessio Mattaccini, Antonio Polzella, Petra Antolini.

La birra arriva in tv

La birra avrà uno spazio tutto suo con una figura, Leonardo Di Vincenzo in persona, dedicata al suo servizio e racconto. Per la prima volta in tv una grande finestra dedicata alla birra con abbinamenti, curiosità, consigli per servirla e per sfatare i luoghi comuni che generalmente le vengono attribuiti. Lisa, Reale, Duchessa, Reale Extra, Maledetta, MyAntonia, Ducale e L’equilibrista cercheranno con la pizza una o più chiavi di lettura possibili, nuove. Il pizzaiolo e il birraio come non li avete mai visti, liberi e creativi, insieme. Del resto nel locale di Birra del Borgo queste due figure hanno unito le forze e le capacità di guardare oltre per creare un approccio gastronomico e di ricerca applicabile anche a prodotti semplici, popolari, accessibili. Perché pizza e birra, due prodotti nati dalla stessa triade creativa a base di acqua, cereali e lievito meritano di essere riletti e rivisti con le lenti della modernità, alla luce dei cambiamenti avvenuti nella cultura gastronomica del nostro paese.

Il format

Nel format un personaggio famoso si metterà in gioco realizzando la sua personalissima pizza aiutato da uno dei celebri pizzaioli partecipanti, si cimenterà inoltre nel ruolo di cameriere e dovrà convincere il maggior numero di clienti a ordinare la pizza di sua invenzione.

Tra i Vip protagonisti ci saranno Ema Stokholma, Anna Falchi, Antonello Fassari, Massimiliano Rosolino, Roberta Capua, Maurizio Battista, Michele La Ginestra, Federico Quaranta, Marco Marzocca, Adriana Volpe.



Appuntamento in Osteria per 10 puntate all’insegna del divertimento, della cultura gastronomica italiana e della buona birra.

Per maggiori informazioni: https://birradelborgo.it/

Gallery