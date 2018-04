McDonald’s apre nel Centro Commerciale Aura di Valle Aurelia

Aprirà venerdì 20 aprile, il nuovo ristorante McDonald’s situato all’interno del Centro Commerciale Aura di Roma, in via di Valle Aurelia all’angolo con via degli Ubaldi. Al suo interno lavoreranno 35 persone, parte delle quali selezionate durante la tappa del McItalia Job Tour che si è svolta in Piazza di Spagna lo scorso 7 marzo.

Il nuovo ristorante avrà 120 posti a sedere e al suo interno sarà presente anche il McCafé, uno spazio ideale per una colazione o una pausa: McCafé offre ai clienti la possibilità di gustare con calma un caffè di qualità e un’offerta varia di soft drink e prodotti da forno. Tutto questo in un ambiente costruito all’insegna del comfort, del calore e dell’accoglienza.

Il locale sarà inoltre dotato di chioschi digitali self-service, grazie ai quali sarà possibile accomodarsi dove si desidera e aspettare che i prodotti acquistati vengano serviti al tavolo dal personale McDonald’s. I clienti che sceglieranno di ordinare tramite chioschi digitali potranno inoltre personalizzare alcune ricette modificando le quantità degli ingredienti oppure scegliendone di nuovi.

Presente al suo interno anche un corner dedicato alle famiglie e dotato di un tavolo interattivo e tablet. Il ristorante del Centro Commerciale Aura sarà aperto tutti i giorni dalle 8:00 alle 23:00.