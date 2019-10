I pasticciotti di Martinucci conquistano Roma: nuova (golosa) apertura alla Stazione Termini

"Prossima stazione Roma Termini", così, sui social Martinucci Laboratory, storica azienda di pasticceria artigianale pugliese, annuncia il suo prossimo arrivo nella Capitale.

Il grande laboratorio artigianale pugliese, originario del basso Salento, approderà presto a Roma, in uno dei punti di maggior passaggio della Capitale, come la stazione Termini, appunto, per proporre a romani e non leccornie Made in Puglia, prima tra tutte il tipico pasticciotto pugliese.

Martinucci, con il suo laboratorio artigianale, infatti, è noto per sfornare quotidianamente pasticciotti, fruttoni, babà, cassatine, torte a volontà. Amato per le sue ipercaloriche ma golosissime colazioni, ma anche per il gelato, per i cioccolatini, per le numerose offerte gastronomiche salate, ideali per un aperitivo dai sapori pugliesi.

La storia di Martinucci

Una storia iniziata ad Acquarica del Capo, nel Basso Salento appunto, da Rocco Martinucci, gelataio di strada, mestiere che aveva imparato dal padre Giovannino.

Fu quando Rocco Martinucci incontrò e sposò Annunziata Panese (che veniva da una famiglia di fornai) che una storia d'amore e di pasticceria duratura e bellissima ebbe inizio. Con il cognome di famiglia, Rocco iniziò ad aprire vari punti vendita in Salento. Poi il testimone passò ai figli che dal 1984 iniziarono la produzione industriale di torte, semifreddi e altri prodotti di pasticceria.

Oggi Martinucci ha punti vendita sparsi in tutta la Puglia e, presto, uscirà dalla regione natale per arrivare nella Capitale. Una bella conquista per Martinucci. Una buona notizia per i pugliesi a Roma e per tutti i romani amanti della pasticceria pugliese. La data precisa dell'apertura di Martinucci a Roma Termini dovrebbe essere resa nota a breve.