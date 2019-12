Il maritozzo ciociaro, antenato del famoso "maritozzo con la panna": la ricetta

Il prossimo 7 dicembre torna a Roma il Maritozzo Day, evento organizzato da Tavole Romane per celebrare le tradizionali pagnottelle, non solo con la panna, ma anche in tante versioni creative, persino salate. Navigando in rete abbiamo scoperto l'esistenza di un maritozzo ciociaro, di tradizione antica, con uvetta e glassa.

Il maritozzo ciociaro

Il maritozzo ciociaro è un maritozzo d'altri tempi, dalle antiche tradizioni, diverso dal famoso maritozzo con la panna. Come racconta la blogger "Cranberry" il maritozzo, in realtà, è nato con un pane morbido farcito con uvetta e miele che veniva mangiato già al tempo dei romani, successivamente diventa più “elegante” e “gourmet” con aggiunta di panna e con l’eliminazione dell’uvetta ( e in alcuni casi anche dei pinoli).

In Ciociaria i maritozzi erano proprio questi: dei soffici pani brioche con dentro uva passa e sulla superficie una glassa leggerissima di zucchero che ti impiastricciava le mani.

La ricetta del maritozzo ciociaro

Ingredienti

300 g di farina forte( W320)

300 g di farina tipo 00

1 uovo +1 tuorlo

100 g di zucchero semolato

1 cucchiaino di miele ( acacia)

125 di burro

10 g di lievito di birra

250 g di latte

8 g di sale

scorza grattuggiata di arancia

150 g circa di uva passa

1 albume d'uovo

Per la glassa

2 cucchiai di zucchero a velo e un poco di acqua (circa3 cucchiai)

qualche goccia di rum per mettere l'uvetta a bagno

Preparazione

Fate sciogliere il lievito di birra in poco latte ( leggermente riscaldato) In una ciotola mettete a bagno l'uvetta con dell'acqua e qualche goccia di rum. Nella planetaria inserite le farine setacciate, il latte, lo zucchero e il miele. Mescolate a bassa velocità per un minuto circa. Aggiungete il lievito sciolto nel latte e le uova, mesoclate ancora 1 minuti ed unite infine la scorza d' arancia gratuggiata, l'uva passa edil sale, mescolate nuovamente questi ingredienti. Infine aggiungete il burro in 2 volte e continuate ad impastare fin quando non avrete un composto bello liscio che tenderà a staccarsi dalla planetaria ( in questo caso si usa il gancio ad uncino e si fa incordare l'impasto). Lavorate lìimpasto velocemente su un piano da lavoro fate un panetto e mettetelo a lievitare fino al raddoppio. Quando l'impasto sarà bello gonfio e lievitato riprendetelo e dividetelo in piccoli panetti, date una foma leggermente cilindrica al panetto e mettetelo a lievitare nuovamente su una placca da forno coperta con pellicola in luogo caldo. Riscaldate il forno a 180° ( io uso il forno ventilato) e quando i panetti saranno belli alti ( ci vorranno 30-40 minuti) spennellateli con un poco di albume d'uovo sbattuto ed infornate per circa 16-18 minuti circa. Preparate la glassa di acqua e zucchero. La proporzione è circa 2 cucchiai di zucchero a velo e 3 di acqua, dovrà risultare abbastanza liquida.

Dovranno risultate dorati in superificie leggermenti croccanti all'esterno ma molto soffici al tatto.

Togliete quindi dal forno i maritozzi spennellate la glassa in superficie e rimetteteli in forno per 4-5 minuti abbassando a 130° sempre ventilato (controllateli a vista) e fate creare le screpolature della glassa tipiche del maritozzo ciociaro. Sfornate, fate raffreddare e mangiateli caldi!

Fonte: cappuccinoecornetto.com