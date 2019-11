Maritozzo Day 2019, la festa "diffusa" celebra il dolce romano: assaggi gratuiti in tutta la città

Giunge alla sua terza edizione l'imperdibile giornata-evento organizzata ogni primo sabato di dicembre da Tavole Romane in onore del maritozzo. Una festa diffusa per celebrare il tipico dolce romano, nella sua classica versione con la panna e non solo.

Da mattina a sera maritozzi in omaggio nei quartieri di Roma, mentre sui social si accende la condivisione con l’hashtag #maritozzoday

Il Maritozzo day si tinge di rosa

Quest’anno la ricorrenza diventa ancora più ghiotta e generosa alimentando una raccolta fondi di beneficenza per l’Ospedale Fatebenefratelli - Isola Tiberina.

Le donazioni dei maritozzo lovers sosterranno l'attività della Breast Unit, con il vincolo di scopo della contribuzione all'acquisto del loro primo casco anti caduta dei capelli da utilizzare durante la chemioterapia.

Centinaia le varianti di maritozzi dolci e salate che saranno offerte dagli artigiani aderenti a Roma e non solo: da quelle tradizionali con panna, alle versioni attente a intolleranze e principi nutrizionali, fino alle più creative, con interpretazioni inedite. Menti e braccia sono all’opera per emozionare il pubblico partecipante.



Maggiori informazioni nei prossimi giorni sul sito dedicato maritozzoday.it, al nuovo profilo Instagram @maritozzoday e nell’Evento Facebook, che in pochi giorni ha già coinvolto più di 15k persone.