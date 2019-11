Marì, ode al maritozzo (tra "scarpette" e Marìsushi) nel cuore di Monti

Nel cuore di Rione Monti, tra l'estate e l'autunno, ha aperto Marí (come vi avevamo raccontato qui), nuovo regno dei maritozzi in uno dei punti più pittoreschi di Roma. Proprio su via Urbana, dove i localini non mancano, è nato un altro regno dei golosi.

Marí maritozzi è quel posto dove il classico maritozzo con la panna non manca mai, ma dove poter assaggiare i mille volti del cosiddetto "pane dei Sette Colli". Tante declinazioni, dolci e salate, classiche e pop, in versione 'big' o 'small' e diverse "formule special" da leccarti i baffi, che noi di Romatoday siamo andati a provare.

I maritozzi di Marí ti prendono per la gola

Il menù dei maritozzi di Marí è più ricco di quello che tu possa immaginare. Sì inizia dai maritozzi salati come il Romagnolo (mortadella, squaquerone e giardiniera), che vale davvero l'assaggio, il Radical-fish (filetto di salmone affumicato, avocado e chantilly di caprino), il Greco (mousse feta, pomodorini, cetriolo, origano e olive Kalamata), con quella mousse delicata che si scioglie in bocca, il Vegan (formaggio di anacardi e maionese vegana di rape rosse) e tanti altri, fino a sfociare nella gustosa parentesi "romana", con il Romolo (coda alla vaccinara) e il Remo (polpette al sugo): secondo noi gli imperdibili!

I maritozzi dolci non sono da meno: c'è il classico e impeccabile maritozzo con panna espressa montata in casa, ma anche il Nanni (crema di nocciole dei Monti Cimini fondente o al latte), il pistacchio (con crema di pistacchio vegana e ricotta di mandorle) e l'Ottavia (ricotta e visciole), tra i dolci io nostro preferito.

"Me stai de fronte,

Lucido e 'mbiancato,

La panna te percorre

Tutto in mezzo, con 'n sacco de salice nella gola

Te guardo 'mbambolato e con amore Me fai salì Er colesterolo a mille,

Lo dice quell'assillo der dottore,

Ma te dirò, mio caro maritozzo,

Te mozzico, poi pago Er giusto prezzo!

(Ignazio Sifone Garbatella, 1964)

Marì, le formule gustose e divertenti

Ma il progetto di Marí non finisce qui. Oltre ad un variegato e stuzzicante menù, con maritozzi in versione 'Big' e 'Small', propone delle formule che accontenteranno famiglie, amici, piccoli e grandi gruppi. C'è il "Mini scarpette" che propone 3 mini maritozzi e 3 sughi speciali (carbonara,cacio e pepe, sugo di coda,amatriciana o ragù secondo disponibilità) al prezzo di 6 euro. Si può optare per il "Marísushi" con 3 mini maritozzi esotici a 9 euro. Oppure per il divertente "Marìgiro" con una selezione di 10 mini maritozzi (4 dolci e 6 salati) al costo di 20 euro. E, per chi magari volesse optare per un pranzo o una cena a base di maritozzi, c'è il "Maripasto" che propone 2 maritozzi grandi, più birra o altra bevanda.

Il maritozzo e l'antica usanza degli innamorati

Entrare da Marí vuol dire fare un viaggio nell'antica tradizione del pane dei sette colli, ma con rivisitazioni che sorprendono sposando i gusti di tutti. E, a proposito di "sposare", tenete a mente che Marí è anche quel posto romantico dove poter portare il tuo lui o la tua lei. Entrando, infatti, noterai le tante foto di coppie innamorate, questo perché dietro al maritozzo si nasconde un'antica tradizione d'amore.

Come riportato nel volume 'L'Italia dei dolci' a cura di Luigi Cremona, Touring Editore, a determinare il nome maritozzo sembra sia stata l’antica usanza di regalare un maritozzo a mogli e future spose da parte di mariti e fidanzati. Questo spiega la collezione di foto d'epoca di coppie di innamorati appese all'interno di Marì. Un pizzico di romanticismo è presente anche nel logo di Marì dove si può notare un anello di fidanzamento. In passato durante il primo venerdì di marzo, che oggi corrisponde all'odierno San Valentino, i fidanzati regalavano alle promesse spose un maritozzo caratterizzato da una romantica decorazione di zucchero. Qualche volta nell'impasto di questi maritozzi veniva aggiunto anche un anello o un piccolo gioiello prezioso. E non è detto che, prima o poi, questo non accada anche da Marí…

Quanto puoi spendere da Marí

Oltre alle formule che già vi abbiamo descritto sopra, vi diciamo che un mini maritozzo da Marí costa dai 1,2 a 3,5 euro. Uno big da 2 a 4,5 euro. Marí offre inoltre servizio catering, take away e consegna a domicilio con Deliveroo.