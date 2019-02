Mangiare a Prati: 15 posti da conoscere (assolutamente!)

A due passi da San Pietro e Castel Sant'Angelo. Con via Cola di Rienzo da una parte e l'imponente piazza Cavour dall'altra. Con i negozi, il multisala, i monumenti, Prati è un quartiere che non stanca mai e che accontenta tutta la famiglia. E, anche se parliamo di "mangiare a Prati", questa zona centrale di Roma non delude.

Siamo andati in perlustrazione e vi suggeriamo15 indirizzi a Prati da conoscere assolutamente per uno spuntino veloce o un pranzo più 'impegnato'.

15. 200gradi

Foto da Facebook @200gradi

Praticamente un’istituzione a Prati, 200gradi è una paninoteca – ma non la solita paninoteca – che è tappa fissa se ti trovi in zona. Sempre gremito di giovani questo locale offre panini più o meno ricchi, che portano il nome delle piazze, dei quartieri più belli della Capitale. Farciture fresche e calde, piccanti e dolci, per tutti i gusti. Panini dietetici e ipercalorici. Da 200gradi il panino punta a rappresentarti e ci riesce quasi sempre.

200gradi, piazza del Risorgimento 3, Roma – 06.39754239

14. Sorpasso

Per una sosta piacevole a Prati vi consigliamo anche Sorpasso. Un locale accogliente, in via Properzio, dove mangiare taglieri di salumi e formaggi, tapas gustose, tartare, cucina a km 0 e ottimi dolci da provare. Sempre abbastanza affollato, Sorpasso vi piacerà anche per questo. Per la sua vita, per il suo calore.

Sorpasso, via Properzio 31, Roma – 06.89024554

13. Nanù

Foto da Facebook @nanubagelbar

C’è un posticino a Prati che è perfetto per chi ha voglia di qualcosa di gustoso – possibilmente anche salutare – ma niente a che vedere con il solito panino o con il solito piatto di pasta. Si tratta di Nanù Bagel Bar. Mai sentito parlare di Bagel? Beh, qui potrete conoscerli e assaggiarne tantissime versioni. I Bagel sono delle ciambelle di pane della tradizione ebraica, dalla forma impeccabile, spesso cosparse di semi (sesamo, papavero, etc.). Da Nanù potrete mangiarli con impasti e condimenti diversi. Ma anche optare per un cous cous, per un’insalata, per un gustoso e salutare estratto di frutta.

Nanù Bagel Bar, via Varrone 2/C, Roma – 06.68301736

12. Il Gianfornaio

Foto da Facebook @Ilgianfornaio

Se siete a Prati verso l’ora di pranzo, ma avete poco tempo e cercate un pasto veloce senza rinunciare alla qualità, c'è Il Gianfornaio in via dei Gracchi. Gli odori del forno si legano alla creatività e le proposte della gastronomia e della cucina difficilmente deludono. Tra pizza, paste fredde e paste di legumi servite nella forma del pane avrete solo l’imbarazzo della scelta. E vogliamo dirti un’altra cosa: se amate i dolci non sottovalutate la possibilità di riempire la pancia con i dolciumi de Il Gianfornaio. Muffin, crostate, ciambelloni altissimi, cornetti di ogni tipo, biscotti nei barattoli di vetro. Almeno con gli occhi vi mangeretei tutto.

Il Gianfornaio, via dei Gracchi 179, Roma - 06.3231811

11. Mama Pokè

Amanti delle pokè tipicamente hawaiane, a Prati vi attende Mama Pokè. Un locale piccolino che vi catapulterà direttamente sulle spiagge delle Hawaii, facendovi assaggiare le tipiche insalate a base di pesce crudo, cereali, verdure, frutta, marinature e salse. Buone, proteiche, nutrienti, perfette per uno spuntino veloce ma sostanzioso.

Mama Pokè, via Sforza Pallavicini 16, Roma - 06.45666275​

10. Ted Lobster & Burger

Foto da Facebook @tedlobsterandburgers

Il classico lobster roll (panino soffice con astice e salse al suo interno) è il must quando passi da Ted Lobster & Burgers a Prati. Un locale industrial, intimo, consigliato per una pausa gustosa e decisamente diversa dalle solite. In menù anche il pulled pork, le patatine fritte (che meritano) e un ricco menù d'ispirazione internazionale.

Ted Lobster & Burger, via Terenzio 12, Roma - 06.94517168

Un nuovo punto di ristoro elegante ed accogliente ha aperto da non molto a Borgo Pio. Si tratta di Passpartout, un locale all day long, aperto dalla mattina presto alla sera tardi, perfetto per una colazione, per un aperitivo, ma anche per un pranzo o una cena all'insegna della tradizione italiana (a volte rivisitata). Da Passpartout trovi gli 'spezzafame', degli spuntini gourmet molto interessanti, i primi tipici romani (carbonara, amatriciana, cacio e pepe, i secondi cotti al forno Josper, i burger e una ricca carta di vini e spumanti.

Passpartout, Borgo Pio 50, Roma - 06.40412368

8. Quarto Burger

Foto da Facebook @quartoburgeranddrinks

Amanti degli hamburger (rigorosamente accompagnati da patatine croccanti e fumanti), Quarto Burger è il posto che dovete conoscere a Prati. Burger per 'Pesi medi' e per 'Pesi massimi', burger vegetali, burger regionali e oltreoceano, per palati davvero coraggiosi. E il pane è di Gabriele Bonci. Se volete un signor hamburger a Prati, questo è un indirizzo che vale la pena segnare.

Quarto Burger, via Crescenzio 52, Roma - 06.45432249

7. Porto Fish & Chips

Una vecchia osteria di mare, un sottomarino, con tanto di oblò in vista, dove mollare gli ormeggi e lasciarsi portare dalle onde, ma soprattutto da un menù gustoso, per amanti del pesce, quello a portata di tutti. Si va dai cartocci ai primi piatti, dal pesce alla griglia alle insalatone. Un locale suggestivo, che non capita di incontrare tutti i giorni a Roma.

Porto Fish & Chips, via Crescenzio, Roma - 06.4550.5797

Foto da Facebook @hiromicake

A Prati, di recente, ha aperto la prima pasticceria giapponese a Roma. Un perfetto izakaya (negozio di sakè dove ci si può sedere) voluto dalla pastry chef Hiromi che ha come obiettivo principale il diffondere la cultura wasaghi a Roma. Eleganza, precisione, perfezione e una bellezza cristallizzata pronta per essere mangiata.

5. Mamà Ristobistrot

Un bistrot caldo, accogliente, che ti fa sentire a casa appena entri. E' Mamà Ristobistrot a Prati. Un punto di riferimento per professionisti che lavorano in zona, per studenti che escono dall'università limitrofa, per famiglie che vogliono trascorrere un pranzo o una cena diversa dal solito. Il menù propone piatti della tradizione italiana (non mancano i piatti del giorno) e dolci da leccarsi i baffi.

Mamà Ristobistrot, via Sforza Pallavicini 19, Roma - 06.68139095

4. Magazzino Scipioni

Foto da Facebook @Magazzinoscipioni

Se sei dell’idea che conta ciò che si mangia, ma che sia il vino a fare la differenza, a Prati devi proprio andare a Magazzino Scipioni. Un’antica torrefazione, poi diventata magazzino, oggi reinventata ad enoteca – wine bar con cucina aperta fino a tardi. Un ambiente spazioso ma non dispersivo, dove ti senti sempre tra amici e, soprattutto, dove potrai perderti nelle tantissime etichette di vini rossi e bianchi. Nel menù trovi selezioni di salumi e formaggi, i particolari “cicchetti” (che si mangiano, non si bevono!), caponatine, parmigiane, insalate particolari, friselle pugliesi, gazpacho, arancini all’amatriciana e tanto altro ancora. Per fermarti davanti ad un buon piatto e ad un ottimo calice di vino dopo una passeggiata alla scoperta di Prati.

Magazzino Scipioni, via degli Sciptioni 30, Roma - 06.39745233

3. Bukowski’s Bar

Un salotto nascosto, nei vicoli di Borgo Pio. Un locale piccolo, ma nel quale perderti sarà facile. Tra arredo vintage, libri, fotografie, quadri, musica, al Bukowski's Bar si fa arte a 360 gradi. Goditi questo affascinante salottino, davanti ad un buon primo della tradizione romana, ad un tagliere di salumi e formaggi selezionati, ad una tartare di manzo o di tonno. Accompagna il tutto con un buon calice di vino. Fai una partita a scacchi, prendi un libro e leggi, siediti sul divano, come fossi nel salotto di casa, rilassati e … goditi la serata!

Bukowski’s Bar, via degli Ombrellari 25, Roma - 0664760105

2. Lumière

Foto da Facebook @lumiereroma

A due passi dal cinema Adriano e da tanti uffici della zona, c’è Lumière, un bistrot gestito da giovani. Un bel colpo d’occhio e "di luce" a Prati (con tutti i suoi lampadari retrò). Dalla colazione al dopocena, Lumiere è sempre aperto, sempre pronto ad accogliere clienti - romani e turisti - di qualunque età. Oltre alle ricche colazioni, ai piacevoli aperitivi, ai dopocena con musica dal vivo e pianoforte a coda, da Lumière, a pranzo e a cena, ogni giorno, vengono serviti piatti freschi, sempre diversi, realizzati con cura e attenzione dagli chef.

Lumière, via Cicerone 25, Roma – 0692097669

1. Fermento

Cucina a vista, arredamento vintage, grande bancone bar e una terrazza deliziosa, dalla quale ammirare il centro di Roma. Fermento Cucina & Bistrot è un ex negozio di ceramiche d’arte che, da qualche anno, è diventato un locale punto di riferimento in zona Prati. Protagonisti la qualità e l’amore per il cibo. In prima linea affettati, salumi e formaggi, selezionati con estrema cura e accompagnati da particolari confetture home made. Ogni giorno un menù diverso, scelto dagli chef in base ai prodotti freschi di giornata. Fermento, però, ha anche i suoi cavalli di battaglia, come lo strudel di verdure, i tonnarelli alla gricia con pere, il sashimi tonno e salmone. Per un pasto tranquillo, lontano dal caos di Roma, chiedi di mangiare nella caratteristica terrazza “in fiore” di Fermento. Sarà un’esperienza davvero indimenticabile.

Fermento, via Cicerone 61, Roma – 06.32651956