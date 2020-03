Maido, lo street food giapponese dei cartoni animati a Rione Monti

Un angolo di Giappone sta per arrivare in via Urbana, nel rione Monti. E' Maido, primo okonomiyaki street food d'Italia che, dopo aver riscosso un buon successo a Milano, sbarca nella Capitale. “Ciao! Benvenuto! Grazie!” è questo il significato della parola “Maido”, formula nuova che sembra avere tutti i presupposti per ammaliare uno dei quartieri più vibranti della movida romana.

Il cibo da strada della tradizione giapponese, quello protagonista di manga e cartoni animati, tipico di Osaka, è pronto a sorprendere gli amanti di cucina nipponica e, magari, a conquistare chi ancora non ha molta confidenza con le tradizioni gastronomiche del Giappone.

La formula Maido approda a Roma

Nata da un gruppo di amici e dall’idea di Costanza Zanolini, la formula di Maido è sicuramente destinata a diventare tappa fissa per tutti coloro che sono alla ricerca di un pasto veloce, salutare e mai banale. Per tutti gli amanti dei manga, o per i nati dalla fine degli anni 70 in poi, Maido si prospetta come una vera e propria meta di pellegrinaggio culinario, riproponendo la formula di street food popolare in tutti cartoni animati che hanno contribuito a formare l’immaginario collettivo di un’intera generazione.

Okonomiyaki e non solo

Letteralmente Okonomiyaki significa “Come piace a te” ed è il termine usato per indicare una frittella di grano salata, sana e gustosa, che viene tradizionalmente preparata sotto gli occhi dei clienti e a cui si possono aggiungere molti e diversi ingredienti: dalla carne al pesce, dalle verdure alle uova. La proposta del nuovo locale romano però non si esaurisce con l’okonomiyaki, da gustare nelle versioni Veg, Spicy e in altre varianti, ma offre un’esperienza immersiva nello street food giapponese con tante altre specialità dolci e salate tutte da scoprire.

Prossimamente ulteriori informazioni sull'apertura romana di Maido.