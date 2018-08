A due passi dal Cupolone: 15 locali da provare tra San Pietro e Castel Sant'Angelo

Locali vicino a San Pietro e a Castel Sant'Angelo

Quando scendi dalle fermate metro Lepanto o Ottaviano, quando con la macchina o con un autobus arrivi nei pressi di Castel Sant’Angelo e del Vaticano, sono i locali a venire da te. Bar, caffetterie, bistrot, osterie, ristorantini sono in ogni angolo. Ma come fare a riconoscere un bel locale da un posto esageratamente turistico dove si mangia male e si spende tanto? Abbiamo pensato ad una guida ai 15 migliori locali vicino a San Pietro e Castel Sant’Angelo per levarti questa angoscia.

Segnati questi 15 indirizzi e mangiare al centro non sarà più un problema...

15. La Zanzara

Foto da Facebook @lazanzara

Se cerchi un locale “pungente”, che sappia stuzzicarti, senza infastidirti, è La Zanzara – in via Crescenzio – il posto che fa per te. Un locale vintage/industrial/cool, curato in ogni minimo dettaglio, perfetto dalla colazione al dopocena, per una pausa da solo o anche per un appuntamento di lavoro. Taglieri di salumi, mozzarella di bufala, mini rosette, hamburger, ma anche primi, secondi, dolci. Per gli amanti del buon vino, dei distillati, della birra artigianale, del beverage in generale, la scelta è vastissima e stuzzica la curiosità di tutti.

La Zanzara, via Crescenzio 84 (angolo via Varrone), Roma – 06.68392227

14. Il Gianfornaio

Se hai voglia di una buona pizza a taglio o di un pasto caldo espresso. Se sei un goloso e desideri qualcosa di dolce, dolcissimo anzi, è Il Gianfornaio il luogo dove fare la tua tappa gustosa tra una passeggiata su via Cola di Rienzo e una visita alla Basilica di San Pietro. Il Gianfornaio è un forno a tutti gli effetti che produce bontà a tutte le ore. Si trova in via dei Gracchi, è un luogo accogliente, dove si incontra bella gente. Un locale piacevole dove trascorrere una “buona” parentesi.

Il Gianfornaio, via dei Gracchi 179, Roma – 06.3231811

13. Flower burger

Foto da Facebook @flowerburger

In zona Prati, a due passi dal Cupolone, puoi anche assaggiare uno dei burger più strani di Roma: quello di Flower Burger. Questo vivace localino del centro offre burger colorati, salutari, vegani, assolutamente particolari. Ti è mai capitato di mangiare un burger di lenticchie e riso basmati in un pane rosa shocking, o un burger di ceci e orzo in un pane turchese o verde ottanio? Tutto questo è possibile, o meglio, è la normalità da Flower Burger.

Flower Burger, via dei Gracchi 87, Roma – 06.45666538

12. 200gradi

Voglia di un panino ricco, ma non del solito panino, per una sosta mangereccia tra un monumento e una basilica? Beh, fai sosta da 200gradi a piazza Risorgimento. Panineria che in zona è un assoluto punto di riferimento. Qui il tuo panino avrà il nome di una piazza, di una strada, di una zona di Roma; sarà farcito in mille e più modi, sarà buono e ti farà venire voglia di prenderne subito un altro. Non ci credi? Prova!

200gradi, piazza Risorgimento 3, Roma – 06.39754239

11. Porto

Foto da Facebook @portofishandchips

Una tipica osteria di pesce marsigliese, come quelle di una volta, a due passi dalla Cupola di San Pietro. Un posto diverso dai soliti, dove mangiare buon pesce, in versione street, in un ambiente informale, piacevole, amichevole. Per una sosta da solo o in compagnia, a pranzo o a cena, Porto è un ristorantino che vale la pena segnare in agenda. Sfizioso, divertente, irriverente. Un bel posto a due passi da San Pietro.

Porto - Fish & Chips, via Crescenzio 56, Roma – 06.45505797

10. Magazzino Scipioni

Se desideri un buon pasto accompagnato da un buon bicchiere di vino. O meglio: un buon bicchiere di vino accompagnato da un buon pasto, il consiglio è quello di fare tappa da Magazzino Scipioni, in via degli Scipioni. Dopo o prima di una piacevole passeggiata tra Castel Sant’Angelo e San Pietro, fare una sosta in questo spazioso ma accogliente locale ne vale la pena. Rimarrai sorpreso dalle numerose etichette (fiore all’occhiello di Magazzino Scipioni) e dalle originali proposte culinarie da poter abbinare al tuo calice.

Magazzino Scipioni, via degli Scipioni 30, Roma – 06.39745233

9. Daruma sushi

Foto da Facebook @darumasushi

Se tra una visita culturale e un giro per negozi ti venisse voglia di sushi, a Prati puoi fare tappa da Daruma sushi. Con 8 punti vendita in tutta Roma, questa catena di cucina giapponese è una delle più apprezzate nella Capitale. Da provare se ami le specialità culinarie asiatiche, sushi in particolare.

Daruma sushi, via Pietro Cossa 51 a/e, Roma – 06.36003616

8. Sorpasso

Cerchi un ambiente piccolo, informale, dove fare uno sfizioso aperitivo, magari davanti ad un drink e ad un buon tagliere di salumi e formaggi? Ti piace la gente e fare un po’ di fila non è di certo un problema per te? Sorpasso è il localino giusto a due passi da Castel Sant’Angelo e San Pietro per fermarti da solo o in compagnia.

Sorpasso, via Properzio 31, Roma – 06.89024554

7. Il Catanese

Foto da Facebook @ilcatanese

Dagli arancini ai cannoli, passando per pizza e altre specialità dolci e salate tipiche della Sicilia. Tutto questo puoi assaggiare da Il Catanese, alle spalle di piazza Cavour. Questo bar, caffetteria, gastronomia a Prati è una vera istituzione per chi è alla ricerca delle autentiche specialità culinarie siciliane. Se sei da quelle parti, come non fermarti?

Il Catanese, via Lucrezio Caro 14/22, Roma – 06.3208555

6. La soffitta renovatio

Pizza napoletana, primi e secondi piatti della tradizione romana, abruzzese e non solo, specialità senza glutine in un ambiente curato, ricercato che ha una lunga esperienza alle spalle. Parliamo de La soffitta renovatio in piazza Risorgimento un ristorante storico che è sempre una garanzia in zona Prati.

La soffitta renovatio, piazza Risorgimento 46, Roma – 06.68892977

5. Camillo B Roma

Foto da Facebook @camillobroma

Un ristorante, ma anche una pizzeria, ma anche una caffetteria, ma anche un posto ideale per un brunch di lavoro, una festa di compleanno, un momento di puro relax all’insegna del buon mangiare, dolce o salato. Tutto questo è Camillo B, il grande locale su piazza Cavour all’angolo con via Cicerone. Un punto di riferimento, una sicurezza quando ti trovi nei pressi del Vaticano.

Camillo B Roma, piazza Cavour 21/a, Roma – 06.6832077

4. Osteria Nuvolari

Cucina romana nel cuore di Borgo Pio, in un’osteria come quelle di una volta, con dettagli vintage, dove ogni angolo è curato e realizzato a regola d’arte. Dove la spesa è giornaliera, la qualità è in prima linea e si mangia come nel salotto di casa. Parliamo di Osteria Nuvolari, proprio a pochi passi dall’imponente Cupolone.

Osteria Nuvolari, via degli Ombrellari 10, Roma – 06.68803018

3. Fermento

Foto da Facebook @fermentoroma

Per un pranzo sfizioso, un aperitivo in terrazza, per incontrare bella gente, chiedere informazioni per la tua giornata da turista romano, per passare del tempo in un luogo piacevole e familiare, insomma, per tutto questo a Prati c’è Fermento. Un bistrot con cucina e con una terrazzetta mozzafiato su Roma. Fermarsi qui dopo una gita per Roma non delude mai.

Fermento, via Cicerone 61, Roma – 06.32651956

2. Franchi

Franchi: un nome, una garanzia. Questa storica bottega, ogni giorno propone delle squisitezze che non sono paragonabili ad altre. Dagli affettati ai formaggi, dai supplì agli sformati, dalla pizza ai piatti caldi, ce n’è per tutti i gusti.

Franchi, via Cola di Rienzo 200, Roma

1. Mamà Ristobistrot

Foto da Facebook @mamaristobistrot

Localino alla moda, sempre curato, con i suoi tavolini bianchi e quella grande lavagna nera, quell’ambiente accogliente che ti fa sognare ad occhi aperti, che ti fa staccare la spina, almeno per un po’, che ti rilassa, ti appaga e ti piace. E’ l’atmosfera di Mamà Ristobistrot, un piccolo angolo a Prati in cui mangiare piatti della cucina romana, insalate particolari, dolci fatti in casa. Un localino dove fare un aperitivo sfizioso, dove leggere un buon libro, dove ricordarti quanto è bella Roma.

Mamà Ristobistrot, via Sforza Pallavicini 19, Roma – 06.68139095

