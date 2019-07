Lounge, cocktail bar e ristoranti con giardino: estate di incanto e magia a Roma

Metti una serata d'estate e quell'afa romana che ti toglie il respiro. Metti tanta voglia di bere un drink fresco o di mangiare qualcosa di sfizioso, in una location che ti faccia sentire libero, spensierato e che ti faccia dimenticare, almeno per qualche ora, del lavoro, delle vacanze lontane, della canicola romana e di tutto il resto.

Metti una sera in uno dei più bei locali con giardino a Roma. Che ne dici?

La Capitale si sta sempre più specializzando in location all'aperto mozzafiato, suggestive, dove mangiare e bere nel periodo estivo e con quel pizzico di magia che fa la differenza. Veri e propri "Eden" del gusto e del mixology, dove la buona musica e il design rendono tutto ancora più cool. Ci sono nomi storici e new entry. Ci sono giardini incantati che aprono le loro porte solo nel periodo estivo. Ci sono posti che vale la pena conoscere e frequentare per vivere al 100% l'estate romana.

Ecco 6 locali con giardino che, secondo noi, dovreste segnare in agenda:

Gatsby Lounge Garden

Iniziamo il nostro tour con una nuova realtà dell'estate romana degna di nota. Si tratta di Gatsby Lounge Garden, il giardino "segreto" che ha trovato casa nella splendida cornice di Villa Brasini a Ponte Milvio. Il Gatsby Lounge Garden sarà aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19 alle 2, a disposizione per aperitivi, cene e dopo cena. Buon cibo, drink di livello e anche un calendario di spettacoli di artisti affermati e di giovani emergenti.

Gatsby Lounge Garden, Via Flaminia, 489

Voodoo Bar

Foto da Facebook @voodoobar

Voodoo Bar ne ha fatti innamorare tanti di romani e continuerà a farlo - ne siamo certi - in questa estate 2019. Voodoo Bar è quel giardino in cui magia, misticismo, fascino, atmosfere esotiche si uniscono dando vita a qualcosa di speciale, davvero unico nella Capitale. Un locale fusion, tribale, psichedelico, dalle incuriosi tropicali. Un parco di 2000mq nel cuore di Roma, precisamente in via delle Terme di Traiano, dove bere, mangiare, ballare, meditare, ma prima ancora di tutto questo, dove incontrarsi. Una piazza magica, dove tutto può accadere. Un posto che non puoi comprendere fino in fondo se non l'hai vissuto almeno una volta.

Voodoo Bar, via delle Terme di Traiano, 4A

Hotel Butterfly

E se di magia vogliamo continuare a parlare, la prossima tappa non può che essere da Hotel Butterfly. Il giardino dei sogni che ha riaperto, per la terza stagione, a pochi passi dal Ponte della Musica, sotto Monte Mario e di fronte al Bar del Tennis, nei bellissimi giardini di Villetta Ruggieri al Foro Italico. Varcando le porte dell'Hotel Butterfly vedrete meraviglie e vi perderete nelle macro-aree dedicate alla musica, all'intrattenimento, alla cucina mediterranea, al mixoogy, al cinema, al teatro.

Hotel Butterfly, viale dei Gladiatori, 68

Wunderbar



Foto da Facebook @wunderbargarden

Wunderbar è il nuovo giardino magico nato in via Ulisse Aldrovandi, definito una “scatola delle meraviglie”. Una delle novità più suggestive dell'estate romana, aperta tutti i giorni a Roma dalle 19 alle 2. Un salotto glamour sotto il cielo della Capitale, per aperitivi al tramonto o cene incantate e cocktail illuminati dalla luna.

Wunderbar, via Ulisse Aldrovandi 1

The Magick Bar

The Magick Bar è il giardino vista Tevere più gettonato dell'estate romana, ormai da svariati anni. Un salotto vintage, con comodi divanetti, atmosfera informale ma ricercata. Cocktail, street food internazionale, dj set e tanti eventi ad accompagnare le serate estive a Roma.

The Magick Bar, Via Lungotevere Oberdan, 2

Sessantotto Village

Foto da Facebook @sessantottovillage

Sessantotto Village è il giardino estivo che a Talenti aspettano tutto l'anno e che ha riaperto anche nell'estate 2019 con una ricca programmazione di concerti e spettacoli live. Un parco, più che un giardino, che trova casa a Parco Talenti e che propone un'atmosfera mozzafiato. Un locale estroso, con tavoli, sedie, poltroncine tutti diversi e con lucine colorate a creare una piacevole atmosfera. Da Sessantotto Village ci vai per fare due chiacchiere in buona compagnia, bere un bicchiere di vino, fare un aperitivo, mangiare qualcosa, spezzare la routine con i tanti spettacoli in programma.

Sessantotto Village - Parco Talenti, via Corrado Alvaro