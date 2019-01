Aventino, 6 locali da non perdere a due passi dal Circo Massimo

Non solo Ostiense, Ponte Milvio, Trastevere, Monti: anche l’Aventino sorprende con la sua ricca offerta di locali, pub, ristoranti, location affascinanti (dove bere, mangiare e divertirsi) degni di nota. Si va dalla trattoria tradizionale al cocktail bar più in voga. Se non sai mai dove andare quando ti trovi in zona, ti suggeriamo 6 indirizzi da segnare:

6. Sushi & Noodles

Foto da Facebook @sushienoodles

Un ristorante specializzato in sushi e cucina fusion, dove fermarti a mangiare oppure ordinare e portare a casa. Un locale in perfetto stile giapponese, in cui immergersi nell’atmosfera zen, lasciando fuori tutti i pensieri e perdendosi tra gli odori e i sapori della cucina giapponese e cinese. Vi consigliamo di ordinare sushi e sashimi, ma di assaggiare anche i noodles (presenti in menù in tantissime versioni).

Sushi & Noodles, viale Aventino 117, Roma – 06.64420616

5. So Good

Foto da Facebook @sogoodroma

L’accoppiata vincente da So Good è una: birra e bagel. La prima è rigorosamente artigianale. Il secondo è farcito con pastrami, salmone, pulled pork e tanto altro ancora. Da poco è entrato in menù anche il brownie di Casa Manfredi per chiudere in bellezza la serata, magari dopo aver visto il match della propria squadra del cuore.

So Good, viale Aventino 87, Roma – 06.57289253

4. Queen Makeda

Foto da Facebook @queenmakedagrandpub

Non un semplice pub, ma un nuovo modo di vivere il pub. Questo è Queen Makeda in viale Aventino. Un locale che fa fare un viaggio ai suoi ospiti, con le sue birre, con i piatti in menù che attraversano il mondo, passando da Oriente ad Occidente. C’è l’America, c’è la Cina, c’è l’Europa del Nord. Un mappamondo di sapori e di profumi per dedicarsi una parentesi diversa, speciale, interessante, multiculturale a due passi dal Circo Massimo.

Queen Makeda, via di San Saba 11, Roma – 06.5759608

3. Taverna Cestia

Foto da Facebook @ristorantetavernacestia

La cucina tradizionale romana, in zona Aventino, la si trova da Taverna Cestia. A due passi dalla Piramide Cestia, questo ristorante porta in tavola i piatti della cucina romanesca. Gnocchi fatti in casa, rigatoni alla carbonara, trippa, abbacchio, saltimbocca e tanto altro. Il tutto accompagnato da una ricca e ricercata carta dei vini, in un’ambiente caldo, accogliente, familiare, piacevole.

Taverna Cestia, via della Piramide Cestia 67, Roma – 06.5743754

2. Rosso

Foto da Facebook @rossoeatdrinkstay

Un’offerta all day long a pochissimi passi dal Circo Massimo. Rosso è un punto di riferimento in zona, dove entrare per un caffè, per un burger (anche veggie), per una pizza, per una golosa merenda, per un cocktail, per tanto altro. Uno di quei posti dove entri e stai bene, che tu stia solo, con gli amici, con il fidanzato/a, con i bambini. E anche l’offerta di Rosso è così, per tutti. Circa 400mq tra ristorante, bar caffetteria, grill, loft garden, cucina a vista e una programmazione di eventi mensili.

Rosso, viale Aventino 32, Roma – 06.64420656

1.Marco Martini Restaurant e Cocktail bar

Foto da Facebook @marcomartinirestaurantecocktailbar

All’interno del luxury hotel The Corner trova la sua sede il Marco Martini Restaurant e Cocktail Bar, con un Lounge Garden dallo stile liberty molto affascinante. Una location perfetta per un aperitivo o una cena speciale, per rompere la routine in un ambiente chic, ricercato, elegante, unico a Roma. Alle spalle c’è la maestria dello chef Marco Martini e quella del bar manager Daniele Gentili. Un’esperienza che vi consigliamo di fare, almeno una volta, proprio in viale Aventino.

Marco Martini Restaurant – The Corner – viale Aventino 121, Roma – 06.45597350