Lievito Fleming: la pizza gourmet del re del Trapizzino a due passi da Ponte Milvio

Lievito raddoppia e dopo il locale di Prati arriva al Fleming. Da Lievito potete trovare la pizzeria nella sua interpretazione più moderna, in un locale squisitamente classico.

Di grande spessore lo studio che c'è dietro la pizza di Lievito Fleming, pizzeria gourmet aperta con le consulenze del grande Stefano Callegari: già re del Trapizzino, tra i più celebri e apprezzati esportatori di pizza oltre oceano.

Lievito Fleming

Da Lievito Fleming in tavola la pizza, che unisce tradizione e sperimentazione, insieme alle birre del birrificio Birra del Borgo.

Un locale "gemello" di Lievito a Prati. "Dopo poco meno di un anno dalla prima avventura con Lievito nel quartiere Prati, siamo felici e orgogliosi di presentarvi la nostra nuova seconda casa: sta per nascere Lievito Fleming. Stessa pizza, stessi fritti, stessa birra e sempre lo stesso inimitabile Stefano Callegari" - scrivono da Lievito.

L'apertura di Lievito Fleming, in via Flaminia 525, in zona Corso di Francia, a due passi da Ponte Milvio, è prevista entro fine gennaio.