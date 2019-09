KRAM, birre artigianali e street food di qualità al Pigneto: l'inaugurazione

Dopo un anno intenso, giovedì 3 ottobre KRAM Pigneto sarà ufficialmente aperto. Ad attendere gli ospiti un opening speciale per festeggiare insieme la sua inaugurazione dalle 18 alle 20, in Via Gentile da Mogliano 26 a Roma.

Inaugurazione KRAM Pigneto

KRAM nasce da una grande passione per le birre artigianali e per lo street food di qualità. Un locale dove è forte la contaminazione della strada e la nostalgia di quell’adolescenza passata tra amici in una sala giochi, quando eravamo affascinati dalle luci strobo degli anni ’90 e ci chiudevamo in camera ad ascoltare i primi dischi. Radici che penetrano in un arredamento industriale più contemporaneo, circondati dal grande fermento artistico di un quartiere così vivo e creativo com’è il Pigneto.

KRAM è uno spazio dove condividere gusti, sapori, suoni e contaminazioni. Troverai un’ampia selezione di craft beer, cocktail e distillati, accompagnati da ottimi hamburger, fritti, taglieri di salumi e formaggi, insalatone e dolci. Ma non solo: KRAM è giochi arcade, megaschermi dove seguire le partite e una pista per ballare sulla musica del nostro dj set. È un giardino dove rilassarsi, un aperitivo con gli amici di sempre, un’altra agguerrita partita a biliardino. KRAM è passione contagiosa per la birra, per la musica, per il sano divertimento.

Be eccentric. Be KRAM.

Appuntamento il 3 ottobre dalle 18 alle 20.