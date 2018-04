Kfc apre a Valle Aurelia: nuovo ristorante nel centro commerciale Aura

Apre giovedì 19 aprile a Roma, al nuovo Centro Commerciale AURA in via Valle Aurelia, il secondo ristorante KFC (Kentucky Fried Chicken) della capitale. La nuova apertura di KFC segna l’importante traguardo dei 20 locali in Italia, dove il pollo fritto del Colonnello Sanders è sbarcato nel 2014 ed è presente ora in 7 regioni dal Veneto alla Campania, nel Lazio con 4 ristoranti.

Il locale che apre ad AURA è gestito in franchising dalla Augusta di Francesco Fuga, che conduce già il ristorante presso il Centro Commerciale Romaest, il primo ad aver inaugurato, nel 2014, la presenza del marchio KFC nel nostro Paese. Sono 35 i nuovi posti di lavoro creati dal ristorante KFC di Roma AURA, che impiegherà persone provenienti per la maggior parte dal territorio.



“Siamo felici di aprire il primo KFC all’interno del Grande Raccordo Anulare di Roma – afferma Francesco Fuga, amministratore delegato di Augusta srl - Aura è una bellissima realtà, Roma ha bisogno di iniziative come queste che possano rilanciare l’economia, l’occupazione ed i servizi ai cittadini”.

Il locale KFC di Roma AURA ha una dimensione di circa 360 metri quadri, offre 120 posti a sedere e sarà aperto 7 giorni su 7 dalle 09:00 alle 23:00.

“Inauguriamo a Roma il nostro ventesimo ristorante in Italia e siamo orgogliosi di questo traguardo in un mercato complesso dove l’apprezzamento per il nostro prodotto non era scontato e dove invece i consumatori hanno accolto fin dall’inizio con entusiasmo il nostro pollo – commenta Corrado Cagnola, Amministratore Delegato di KFC Italia – Dobbiamo il successo che stiamo riscuotendo soprattutto ai nostri franchisee, imprenditori che accettano la sfida di affiancarci in un percorso di sviluppo che per il 2018 prevede l’apertura di 20 nuovi locali su tutto il territorio nazionale. Raddoppieremo così le nostre dimensioni consolidando la nostra presenza nelle regioni che già ci ospitano come il Lazio e raggiungendone altre, per arrivare sempre più vicini ai nostri consumatori”.

Nel nuovo ristorante di Roma sarà possibile assaggiare il pollo preparato secondo la Original Recipe, la famosa ricetta che il Colonnello Sanders elaborò ispirandosi alla cucina di sua mamma: un gusto unico, dovuto alle 11 erbe e spezie segrete mescolate alla farina della panatura del pollo, che poi viene fritto e servito fragrante. Una preparazione che viene fatta al momento, ogni giorno nella cucina del ristorante dai cuochi di KFC, che lavorano il pollo a mano seguendo con cura tutti i passaggi, dalla marinatura alla panatura fino alla cottura.

E poi si potranno gustare le famose Hot Wings, piccanti alette di pollo fritte, i Tender, filetti di pollo fritto croccanti fuori e tenerissimi all’interno, i Brazer, filetti di pollo cotti al forno. E ancora panini col pollo, pannocchie cotte al forno, patatine e altri contorni, insalate, dolci e bibite, che si possono prendere a volontà grazie alla formula free refill: con tutte le bevande non confezionate, il bicchiere si può riempire tutte le volte che si desidera e provare i diversi gusti disponibili.