Jacopa Caffè presenta il brunch della domenica: piatti dolci e salati anche in chiave vegetariana

Il Brunch di Jacopa Caffè è un’idea divertente e curata, con proposte a base di materie prime per lo più bio o provenienti da artigiani che prediligono un lavoro etico e sostenibile.

Il brunch della domenica

La domenica, dalle 11.30 alle 14.30 nel neo nato spin off di Jacopa Trastevere è possibile scegliere fra piatti dolci e salati pensati anche in chiave vegetariana che variano in base alle stagioni. Il classico Pane di Bonci, burro e le confetture di Jacopa, lo Yogurt di Pecora, cereali e miele e ilPancakesfrutta di stagione e sciroppo di acero. E poi due variazioni di uova, come l’Uovo morbido, funghi e spuma di parmigiano e le Uova strapazzate con formaggio e erba cipollina – a cui i palati più sfacciati possono aggiungere la pancetta croccante - una pasta, una zuppa e un secondo e tre diverse insalate che vanno incontro a tutte le esigenze alimentari. A concluderei dolci.

Anche per l’abbinamento niente è lasciato al caso. Una carta di Bloody Mary creata ad hoc per il Brunch e per gli amanti degli Specialty Coffee un caffè d’autore senza rivali, grazie al Modbar della Marzocco.