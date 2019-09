Jackie O’: la new way della Dolce Vita a Roma

Tra le vie della Dolce Vita romana, nel quartier generale dell’alta borghesia capitolina, punto di ritrovo per intellettuali e celebrità della Roma notturna del tempo, a partire da venerdì 27 settembre ha inizio il nuovo corso di Jackie O’. Il club nato nel 1972 dalla volontà di Gilberto Iannozzi e della moglie Beatrice è stato un punto di riferimento per gli appassionati del piano bar e gli amanti della buona tavola. In una traversa di Via Veneto, Jackie O’ è un chiaro omaggio all’icona di Jacqueline Kennedy Onassis voluto da Gil Cagnè che all’epoca curava le pubbliche relazioni, e si conferma un locale senza tempo: di classe, esclusivo e originale, questo luogo elitario continua a essere unico nel suo genere.

Il nuovo ristorante offre un’esperienza unica costruita su misura dell’ospite: in cucina una coppia affiatata di giovani chef Federico Sparaco e Stiven Toro pronti a soddisfare i palati di un pubblico variegato ed esigente, con un richiamo ai ruggenti anni '80. La mise en place curata al dettaglio, il servizio puntuale e preciso, avvalorano un menu elaborato e versatile.

Oggi come allora in carta è presente il Riso al Salto, intramontabile piatto del Jackie O’, come pasta, oltre la ripiena fatta in casa, lo Spaghettone Felicetti in versione carbonara o cacio e pepe, mentre il pane dal forno di Niko Romito. Sempre ottima risulta la qualità della carne e del pesce, in particolare nella sua cottura alla griglia. Massima trasparenza e professionalità nel servizio della tartare, un piatto che viene preparato direttamente al tavolo sotto gli occhi vigili e curiosi del commensale.

Federico Prodon, Pastry chef e volto televisivo nella cucina de La Prova del Cuoco, firma alcuni dolci come il White Chocolate, il Profitterol cocco e lamponi e la Cheesecake al passion fruit e cocco. Raffinata e di qualità la selezione dei vini e la carta dei drink che accompagnano la scelta musicale del club, con performance live durante il dopocena del venerdì e del sabato. Ristorante, ma anche cocktail bar e club per organizzare feste ed eventi privati in pieno centro a Roma.

Totalizzante e ricreativo, tra classico e moderno, il Jackie O’ non si piega alle mode del momento e ritrova il suo stile inconfondibile, tra le note, il cibo e la magia del nuovo corso guidato da Veronica, nuova generazione Iannozzi.