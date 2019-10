"Infarinatura", pizzette panini e focaccine all'Appio Tuscolano: l'inaugurazione

In via Camilla, zona Furio Camillo, sta per aprire il nuovo regno del pane e della pizza. Il suo nome è Infarinatura e aprirà ufficialmente al pubblico sabato 19 ottobre, con una grande festa a partire dalle 17. Inaugurazione, degustazione gratuita e vendita, per finire con un brindisi insieme.

Infarinatura: piccoli sfizi, grandi qualità

Infarinatura, più che un progetto, si presenta ai clienti come uno stile di vita portato sempre avanti con passione e serietà e soprattutto senza compromessi. Al timone di questa impresa c'è Manuel Perego un giovane appassionato professionista della panificazione da oltre 10 anni, consapevole della responsabilità di far arrivare sulle vostre tavole prodotti sani e di alta qualità.

Attento alla varietà del grano, alla lunga e giusta maturazione dell'impasto ottenuto con il vero lievito madre tanto acclamato da tutti, ma in realtà non da tutti usato. Grande attenzione quindi e ricerca nella qualità degli ingredienti senza rinunciare al gusto.

Infarinatura si trova in via Camilla 19 (Metro Furio Camillo). Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/Infarinatura/