Arrivano a Roma gli "Immersive show dinner"

Un nuovo format di eventi sta per andare in scena nella splendida cornice di Roma. Dopo Ibiza e Shangai, la Capitale d’Italia si pone in testa alle città più cool del mondo. A Casina Valadier è il momento di "Immersive show dinner”, eventi che legano assaggi gourmet di chef stellati, giochi di luce, suoni e show interattivi con artisti del mondo del cinema e della musica.

Tra degustazioni gourmet, giochi di luce e musica

I primi "Immersive show dinner" andranno in scena fino a fine luglio con le serate "Discoverit" a cura dello chef Massimo Viglietti, stellato Michelin del ristorante Enoteca Achilli al Parlamento e sono descritti dagli organizzatori come "una vera e propria sinfonia di aromi, sapori, musiche ed immagini alla scoperta delle eccellenze italiane attraverso i piaceri del gusto". Tra un assaggio ed un altro i partecipanti vivranno le emozioni di scenari unici, con proiezioni e giochi di luce alle pareti, come in un viaggio tra le meraviglie dell'Italia che svelerà le eccellenze più autentiche e inaspettate del nostro Paese legate a Pittura, Cinema, Vino, Citta' d'Arte e Moda.

I costi

Il costo dell'evento romano sarà di 300 euro, una cifra' piu' contenuta rispetto a quanto si spende a Shangai (500 dollari) o Ibiza (1500 euro). Ogni due settimane saranno poi previste serate a 4 mani. Le prime due prevedono la presenza dello chef Stefano Marzetti del Mirabelle mentre l'8 e 9 giugno ci saràGiuseppe Di Iorio di Aroma. A seguire saranno ospiti di Immersive Show Dinner Alessandro Narducci del Ristorante Acquolina presso il The First e Domenico Stile di Enoteca La Torre presso Villa Laetizia.

Il format di Roma a Miami e Dubai

Non è un caso che il format romano degli Immersive show dinner "sarà esportato presto a Dubai e Miami con un obiettivo di internazionalizzazione e per portare l'eccellenza italiana nel mondo - ha spiegato l'organizzatore e ideatore italiano Pier Paolo Roselli che ricorda come - tutto nasce dall'esperienza di prestigiosi eventi aziendali che abbiamo voluto rendere accessibile ad un ad una clientela selezionata creando nuove esperienze multisensoriali".

Un progetto che valorizza Roma, gli chef e le eccellenze italiane

"Gli ospiti- ha spiegato ancora Roselli- saranno immersi tra sapori, aromi, immagini, musiche ed effetti speciali, che li condurranno in mondi fantastici e che amplieranno di gran lunga le già eclatanti proposte gastronomiche che le cene stellate di cosi' alto livello garantiscono. Un progetto di food entertainment che si pone l'obiettivo di valorizzare gli Chef, Roma e le Eccellenze Italiane come citt'a d'arte, vini, moda, pittura e cinema, che gia' ci contraddistinguono nel mondo, attraverso l'utilizzo di sofisticate tecnologie digitali in grado di ambientare le cene in contesti sempre diversi, affascinanti ed estremamente avvolgenti".

"L'Immersive Room- ha aggiunto Roselli- sarà anche disponibile per eventi corporate, meetings e feste private originali ed innovative, personalizzabili ad hoc grazie ad un team di lavoro dedicato in grado di adattare i contenuti alle diverse iniziative speciali".